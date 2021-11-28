https://tr.sputniknews.com/20211128/amerikali-aynasiz-adanadan-abdye-uzanan-federal-ajanlik-hikayesi-1051217426.html

'Amerikalı Aynasız': Adana'dan ABD'ye uzanan federal ajanlık hikayesi

'Amerikalı Aynasız': Adana'dan ABD'ye uzanan federal ajanlık hikayesi

Henüz 20 yaşındayken göçmen olarak ayak bastığı ABD’de polislik hayalini gerçekleştirmeye karar veren Adanalı Erdal Kaya, emekli polis olan babasının izinden... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T09:39+0300

2021-11-28T09:39+0300

2021-11-28T09:50+0300

federal soruşturma bürosu (fbi)

youtube

yaşam

abd

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Bugün 38 yaşında olan ve Amerikan polis teşkilatında 6 yıl yerel polislik, 3 yıl polis eğitmenliği 2 yıl eyalet polisliği yapan Adanalı Erdal Kaya, girdiği FBI sınavlarını kazandı. Federal büroda 2 yıl görev yaptıktan sonra görevi bırakıp kendi özel güvenlik şirketini kuran Kaya, bugün yasalar, güvenlik ve ateşli silahlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Erdal Kaya, ABD'de açtığı 'Amerikalı Aynasız' isimli sosyal medya hesaplarında 250 bine yakın takipçisi ile tecrübelerini paylaşıyor.Adana'da doğup polis olan babasının mesleği sebebiyle 20 yaşına kadar Hakkari, Kayseri, Hatay, Diyarbakır, İstanbul gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde büyüyen Erdal Kaya, okumak için işsiz ve evsiz bir genç olarak gittiği İstanbul Üniversitesi’nde hayatının kararını aldı. Bazen parklarda, bazen de kaçak şekilde öğrenci yurtlarında yatarak okumaya çalışan ve yerine göre bir somun ekmekle günü geçiren Kaya, kafasına koyduğu polislik mesleği için 20 yaşındayken bir sabah göçmen olarak kendini Amerika Birleşik Devletleri'nde buldu.‘Eğer bu kez de polis olamazsam dördüncü kez de geleceğim’Kaya, FBI’ya kadar uzanan polislik kariyerinin başlangıcında, şehir polisliği için 3 kez müracaat edip reddedildiğini hatırlatarak başladı:‘FBI beni aradı, 'Bizimle çalışmak ister misin' dedi’Kaya, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) çalışmak için 10 yıl beklediğini söyledi:‘Müslüman bir Türk olarak hiç ırkçılık görmedim’Polis olduğu ilk gün yaşadığı hissi, “Her şeyi tek başına yapıyorsun, kendi hayatını kendin kurtarıyorsun, arabaları kendin durduruyorsun, çeteleri kendin kovalıyorsun, tek başınasın. Arabaya bindim tek başımaydım ama çok gururlu bir histi, hayallerimi gerçekleştirdim baya gururlu bir gündü” şeklinde anlatan Erdal Kaya, 'meslek içinde bir Türk olarak zorlandınız mı' sorusuna ise “Ben Türk olarak hiç zorluk yaşamadım, ortama ayak uyduran bir kişiliğim vardır. Ortamın bana ayak uydurmasını beklemem. Birçok kişiyle yakın arkadaş oldum ve şahsen bana karşı bir Müslüman bir Türk olarak hiç ırkçılık görmedim” şeklinde cevap verdi.‘Benim için zorlukların en büyüğü o gün eve geri dönebilecek miyim sorusu oluyordu’Meslekte karşılaştığı zorluklardan da bahseden Kaya, şunları kaydetti:‘Defalarca kez o gün ölebilirdim dedim’Polislik kariyeri boyunca birçok kez ölümle burun buruna geldiğini belirten Kaya, “Defalarca kez o gün ölebilirdim dedim. Birçoğunda kendi kabiliyetim ile birçoğunda da şansımla hayatta kaldım. Çatışmada bana tüfekle ateş edilip merminin sağ kulağımın yanından geçmesini yaşadım. Mermi geçtikten sonra vay be bugün ölebilirdim mermi 2 santim sola gelse yemiştik kafamızdan, bitmişti işimiz, ışıklar sönmüştü bizim için o gün dedim. Bu gibi şeyler defalarca oldu” ifadelerini kullandı.‘Pes etmenin acısı sonsuza kadardır, bunu kimse inkar edemez’Türkiye’de yaşayan gençlere de tavsiyelerde bulunan Kaya, “Türkiye’nin şu anki konumunu bana Instagram’dan gelen mesajlardan anlıyorum. Gençlerde karamsarlık var, ben de öyleydim. Sanki bir nevi kendi kendime mesaj atıyorum, öyle hissediyorum bazı mesajları okuduğumda. Gerçekten kalbim kırılıyor ama o günleri ben de yaşadım. Pes etmeyin, ilk başta ne istediğinizi bilin ve ona doğru adımlar atın. Bazen koşuyorsun, bazen yürüyorsun, bazen de sürünüyorsun. Ama hedefine doğru bir şekilde ilerle. Pes etmenin acısı sonsuza kadardır bunu kimse inkar edemez. Ama o kavgayı edersen o kavgada acılar çeksen de acılar geçicidir. Pes etme ben hiçbir zaman pes etmedim” şeklinde konuştu.‘Yol karanlık olabilir ama o demek değil ki yol orada değil’Kaya, şöyle devam etti:‘Amerikalı Aynasız’ adıyla da YouTube’da videolar yapıyorKendi hayatında yaşadıklarıyla gençlere örnek olan Kaya, 'şu an neler yapıyorsunuz' sorusuna ise “Kendi şirketimi kurdum. Eğitmenlik ve danışmanlık yapıyorum. Yasalar, silahlar ve güvenlikle ilgili eğitimler veriyorum. Aynı zamanda 'Amerikalı Aynasız' adıyla da YouTube’da videolar yapıyorum. Twitch platformunda canlı yayın açıp gençlere bazı bilgiler ve eğitimler vermeye çalışıyorum. Hayat sana bir şeyler verir ve senin de hayata bir şeyler vermen gerekir. Hayatta inandığım şey budur. Ben de gençlere bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir kişiye yardım edebilirsek ne mutlu bana” diye cevap verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211120/fbi-heyetinden-ankaraya-ziyaret-1050983794.html

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federal soruşturma bürosu (fbi), youtube, abd