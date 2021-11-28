Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211128/antalyada-hortum-dev-agaclari-kokunden-soktu-deprem-oluyor-sandik-1051225402.html
Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü: 'Deprem oluyor sandık'
Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü: 'Deprem oluyor sandık'
Antalya’da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası çıkan hortum ağaçları kökünden söktü. Bir site bahçesi ve yanındaki çocuk parkı zarar gördü. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:57+0300
2021-11-28T15:30+0300
yaşam
türkiye
antalya
küresel ısınma
fırtına
bina
ağaç
hortum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051225247_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_da3bffd56acad5841046dbfea46284aa.jpg
Antalya’da dün akşam şehir merkezinde çıkan hortumun verdiği hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kentte bazı evlerin zarar görmesine yol açan hortum,2 çocuk parkındaki dev ağaçları da kökünden söktü. Parktaki ağaçları devirerek sitelere doğru ilerleyen hortum, dairelerin balkonlarındaki panjurları parçaladı. Olayda yaralanan olmazken, üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu.'Deprem oluyor sandık'Mahalle sakinlerinden Mustafa Çağlayan, “Bir uğultu sesine çıktık. Hortumdu ve 15-20 saniye sürdü. Ağaçları yıktı, bir araba altında kaldı. Çatılardan gün ısıları söktü” dedi. Hortumun zarar verdiği evin sahibi Edip Tursun da, balkondaki panjurlarının paramparça olduğunu belirterek, “Akşam ben evde yoktum. Komşular aradı ‘evin uçuyor’ dedi. O derece yani. Geldiğimde bu halde buldum. Balkonda çocuk bisikleti, çamaşırlar vardı hepsini alıp götürmüş. 5-6 bin lira zararım var” diye konuştu. Olay anında yoğun bir gürültü duyduklarını belirten Adnan Horadik ise, “Salonda oturuyorduk, birdenbire pencerelere basınç uyguladı. O anda avizelere baktığımda bina sallanıyordu. Deprem olduğunu zannettik. Kapıya doğru yöneldiğimizde sandalye, masa, panjur ve balkonda olan her şeyin aşağı uçtuğunu gördük. Ben 50 yıldır Antalya’dayım, böyle bir şey görmemiştim. Parkı yerle bir ettikten sonra bizim binaya vurarak hızını kesip ilerideki parkta son buldu. Orada da ağaçları devirmiş. Gündüz olsa çok kötü olurdu. Araba ve insanlara zarar vermiş olabilirdi. Eğer gündüz olsaydı parkta çocuklar muhakkak olacaktı. O çocukların halini düşünemiyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir olay atlattık. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/istanbulda-lodos-etkili-oldu-dalgalarin-yuksekligi-3-metreye-kadar-ulasti-1051222735.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051225247_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_5242995ff4b2c31109a3f630592b5997.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, küresel ısınma, fırtına, bina, ağaç, hortum

Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü: 'Deprem oluyor sandık'

14:57 28.11.2021 (güncellendi: 15:30 28.11.2021)
© İHA / AKİF YILMAZ - SUAT METİNAntalya’da hortum: Ağaçlar kökünden söküldü
Antalya’da hortum: Ağaçlar kökünden söküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / AKİF YILMAZ - SUAT METİN
Abone ol
Antalya’da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası çıkan hortum ağaçları kökünden söktü. Bir site bahçesi ve yanındaki çocuk parkı zarar gördü.
Antalya’da dün akşam şehir merkezinde çıkan hortumun verdiği hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kentte bazı evlerin zarar görmesine yol açan hortum,2 çocuk parkındaki dev ağaçları da kökünden söktü. Parktaki ağaçları devirerek sitelere doğru ilerleyen hortum, dairelerin balkonlarındaki panjurları parçaladı. Olayda yaralanan olmazken, üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu.

'Deprem oluyor sandık'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çağlayan, “Bir uğultu sesine çıktık. Hortumdu ve 15-20 saniye sürdü. Ağaçları yıktı, bir araba altında kaldı. Çatılardan gün ısıları söktü” dedi. Hortumun zarar verdiği evin sahibi Edip Tursun da, balkondaki panjurlarının paramparça olduğunu belirterek, “Akşam ben evde yoktum. Komşular aradı ‘evin uçuyor’ dedi. O derece yani. Geldiğimde bu halde buldum. Balkonda çocuk bisikleti, çamaşırlar vardı hepsini alıp götürmüş. 5-6 bin lira zararım var” diye konuştu.
Olay anında yoğun bir gürültü duyduklarını belirten Adnan Horadik ise, “Salonda oturuyorduk, birdenbire pencerelere basınç uyguladı. O anda avizelere baktığımda bina sallanıyordu. Deprem olduğunu zannettik. Kapıya doğru yöneldiğimizde sandalye, masa, panjur ve balkonda olan her şeyin aşağı uçtuğunu gördük. Ben 50 yıldır Antalya’dayım, böyle bir şey görmemiştim. Parkı yerle bir ettikten sonra bizim binaya vurarak hızını kesip ilerideki parkta son buldu. Orada da ağaçları devirmiş. Gündüz olsa çok kötü olurdu. Araba ve insanlara zarar vermiş olabilirdi. Eğer gündüz olsaydı parkta çocuklar muhakkak olacaktı. O çocukların halini düşünemiyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir olay atlattık. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
YAŞAM
İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreyi buldu
13:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:54Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
15:44Hollanda ve Danimarka'da da Omicron varyantı görüldü
15:33Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu
15:21MHP Grup Başkanvekili: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır
15:18Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı
15:11Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü
15:03Rusya'daki maden kazasındaki yaralı sayısı 76’ya yükseldi
15:03İçişleri Bakanlığı: Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek
14:57Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü: 'Deprem oluyor sandık'
14:55Ticaret Bakanlığı'ndan dansözlü yemek organizasyonu ile ilgili açıklama: Alakamız yok
14:49Konutta en pahalı il ve ilçeler belli oldu: Muğla ve Beşiktaş
14:35Kendisini polis olarak tanıtarak 700 bin dolar çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı
14:32Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
14:26Çorum'da 10 günlük su kaldı
14:15Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem
14:12Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
14:11Beyoğlu'nda saldırıya uğrayan kadın: Şahsı yolda görsem tanımam, yoruldum, ailem benden daha perişan
14:01Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
14:00İstanbul'un stresinden bunalan mühendis işi bıraktı, Kazdağları'nda 'tam bağımsız dağ adamı' oldu
13:45Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu