https://tr.sputniknews.com/20211128/bahcede-gordugu-semenderi-plastik-sandi-canli-cikti-1051227690.html

Bahçede gördüğü semenderi oyuncak sandı, canlı çıktı

Bahçede gördüğü semenderi oyuncak sandı, canlı çıktı

Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu anlayınca o... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T16:24+0300

2021-11-28T16:24+0300

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semender

yaşam

malatya

oyuncak

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Malatya’da yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü. Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/batmanda-nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-benekli-semender-goruntulendi-1050415873.html

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semender, malatya, oyuncak