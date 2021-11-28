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https://tr.sputniknews.com/20211128/bahcede-gordugu-semenderi-plastik-sandi-canli-cikti-1051227690.html
Bahçede gördüğü semenderi oyuncak sandı, canlı çıktı
Bahçede gördüğü semenderi oyuncak sandı, canlı çıktı
Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu anlayınca o... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T16:24+0300
2021-11-28T16:24+0300
2021-11-28T16:31+0300
semender
yaşam
malatya
oyuncak
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Malatya’da yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü. Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/batmanda-nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-benekli-semender-goruntulendi-1050415873.html
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semender, malatya, oyuncak
Bahçede gördüğü semenderi oyuncak sandı, canlı çıktı 16:24 28.11.2021 (güncellendi: 16:31 28.11.2021)
Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu anlayınca o anları cep telefonuyla kaydetti.
Malatya’da yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli
Anadolu semenderi gördü. Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.