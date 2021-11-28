https://tr.sputniknews.com/20211128/bakici-danismanligi-yapan-firmalar-ucretler-20-bin-liraya-kadar-cikti-1051221363.html
Bakıcı danışmanlığı yapan firmalar: Ücretler 20 bin liraya kadar çıktı
Bakıcı danışmanlığı yapan firmalar: Ücretler 20 bin liraya kadar çıktı
İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Pandemi nedeniyle yatılı bakıcıya yönelen ailelerin tercihi yabancı bakıcı oluyor. Ancak... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T12:43+0300
2021-11-28T12:43+0300
2021-11-28T12:43+0300
ekonomi
ankara
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Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.Bin 200 dolara çıkan ücretler varÇocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan'dan tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor. Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarının maaşları 800-900 dolar bazı durumlarda da bin dolara kadar çıkabiliyor. Filipinlilerin maaşları ise 1000-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatısız bakıcılar yani sabah gelip, akşam gidenlerin maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.'15-20 bin TL arası maaşlı Türk dadılar var'Bakıcı danışmanlığı yapan Olcay Nazlı Karakuş, fiyatların artışı konusunda, "Pandemiden sonra yatılı bakıcıya çok arttı çünkü insanlar doğal olarak yatılı olmayan bakıcıları tercih etmiyorlar. Hastalık getirme, Kovid-19 taşıma riskini minimale indirmek istiyorlar. Bu yüzden de dolar yükselmesine rağmen talep artışı çok ciddi. Türklerde yatılı bakıcı bulmak çok zor. Bizim kendi kültürümüzden dolayı, yatılı çalışmak Türk kültürüne çok uygun olmadığı için daha çok yabancı bakıcılar tercih ediliyor. Talep artışı neredeyse 3-4 misline çıktı diyebiliriz. Fiyat aralığı 800 dolar ile 1200 dolar arasında değişiyor ve hala dolarla ödeme yapılıyor. Sigortasıyla beraber 14-15 bin TL'yi bulan maaşlar konuşuluyor. TL'ye vurduğumuzda 10 bin TL'nin üzerinde sigortasıyla beraber 14-15 bin TL'yi bulan maaşlar konuşuluyor. 800-900 hatta bin dolara giden Türkmen ve Özbek bakıcılarla karşılaşıyoruz. Türklerin maaşları özellikle referans verebiliyorsa, daha önce ikiz bakmışsa, yeni doğan bakmışsa daha da yüksek oluyor. 15 bin ile 20 bin TL arası maaşlı Türk dadılarla karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.'Sıkıntı yaşıyoruz'Bakıcı danışmanlığı yapan Yasemin Çizmeci ise "Personel azlığı ve fiyatların inanılmaz derece yükselmesinden sebep, bakıcı bulmak zorlaştı" diyerek son dönemdeki gelişmeleri şöyle değerlendiriyor:
https://tr.sputniknews.com/20211125/gelecek-nesli-yuksek-teknolojiye-hazirlamak-icin-seuldeki-anaokullarinda-robotlar-isbasinda-1051133132.html
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ankara, istanbul, türkiye, bebek, bakıcı, döviz, baba, anne, dadı
Bakıcı danışmanlığı yapan firmalar: Ücretler 20 bin liraya kadar çıktı
İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Pandemi nedeniyle yatılı bakıcıya yönelen ailelerin tercihi yabancı bakıcı oluyor. Ancak yabancı bakıcıların ücreti, döviz kurundaki artış nedeniyle bir hayli yükseldi. Bakıcıların maaşları son aylarda artarak 6-7 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseldi.
Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.
Bin 200 dolara çıkan ücretler var
Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan'dan tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor. Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarının maaşları 800-900 dolar bazı durumlarda da bin dolara kadar çıkabiliyor. Filipinlilerin maaşları ise 1000-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatısız bakıcılar yani sabah gelip, akşam gidenlerin maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.
'15-20 bin TL arası maaşlı Türk dadılar var'
Bakıcı danışmanlığı yapan Olcay Nazlı Karakuş, fiyatların artışı konusunda, "Pandemiden sonra yatılı bakıcıya çok arttı çünkü insanlar doğal olarak yatılı olmayan bakıcıları tercih etmiyorlar. Hastalık getirme, Kovid-19 taşıma riskini minimale indirmek istiyorlar. Bu yüzden de dolar yükselmesine rağmen talep artışı çok ciddi. Türklerde yatılı bakıcı bulmak çok zor. Bizim kendi kültürümüzden dolayı, yatılı çalışmak Türk kültürüne çok uygun olmadığı için daha çok yabancı bakıcılar tercih ediliyor. Talep artışı neredeyse 3-4 misline çıktı diyebiliriz. Fiyat aralığı 800 dolar ile 1200 dolar arasında değişiyor ve hala dolarla ödeme yapılıyor. Sigortasıyla beraber 14-15 bin TL'yi bulan maaşlar konuşuluyor. TL'ye vurduğumuzda 10 bin TL'nin üzerinde sigortasıyla beraber 14-15 bin TL'yi bulan maaşlar konuşuluyor. 800-900 hatta bin dolara giden Türkmen ve Özbek bakıcılarla karşılaşıyoruz. Türklerin maaşları özellikle referans verebiliyorsa, daha önce ikiz bakmışsa, yeni doğan bakmışsa daha da yüksek oluyor. 15 bin ile 20 bin TL arası maaşlı Türk dadılarla karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.
'Sıkıntı yaşıyoruz'
Bakıcı danışmanlığı yapan Yasemin Çizmeci ise "Personel azlığı ve fiyatların inanılmaz derece yükselmesinden sebep, bakıcı bulmak zorlaştı" diyerek son dönemdeki gelişmeleri şöyle değerlendiriyor:
"Türklerde bir yatılı personel eve almaya çalışsanız 8-10 bin TL arasında fiyatlar bekleniyor. Gündüzcülerin 4 bin 500 ile 5 bin 500 TL arasında fiyatları var ve sigortaları var. Yabancılarda da aynı şekilde, doların yükselmesiyle, personelin azlığı, Türkmenistan'da kapıların kapanması, çok fazla Türkiye'ye gidip gelmemeleri gibi sebeplerden dolayı burada var olan personel sayısının azlığı fiyatların yükselmesine sebep oldu. Biz de bu alanda zorlanıyoruz çünkü her ailenin bütçesi 6 bin, 7 bin TL'leri kaldırıp, bir yatılı personel çalıştıracak durumda olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz bizde."