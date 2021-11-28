https://tr.sputniknews.com/20211128/batmanda-dugunlerde-taki-siniri-istenen-taki-miktari-80-grami-gecmeyecek-1051227147.html

Batman'da düğünlerde takı sınırı: İstenen takı miktarı 80 gramı geçmeyecek

Batman'da düğünlerde takı sınırı: İstenen takı miktarı 80 gramı geçmeyecek

Batman'da, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayacak takı talep edilmemesi konusunda karar alındı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T16:14+0300

2021-11-28T16:14+0300

2021-11-28T16:14+0300

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Kozluk ilçesindeki bir tesiste Bekiran ailesinin öncülüğünde bir araya gelen kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar, evlenecek gençlerin ve ailelerin zor duruma düşmesini engellemek, gençlerin takı talebiyle evliliği ertelemesinin veya evlilikten vazgeçmesinin önüne geçmek için makul takı miktarını belirledi.İmzalanan karara göre, istenen takı 80 gramı geçmeyecek, düğünlerde takı merasimi yapılmayacak. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacak.Batman Bekira Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şah Arzık, gazetecilere, günümüzde düğünlerin büyük maliyetlere, ekonomik sıkıntılara ve kimi zaman borçlara sebep olduğunu belirtti.'Düğün maliyeti 400 bin liraya ulaştı'Bazı ailelerin çocuğunu evlendirmekten kaçtığını veya düğünü ertelediğini ifade eden Arzık, şunları kaydetti:Arzık, bu karar ile gençlerin önünü açtıklarını dile getirerek, "Toplantımızın ana konusu büyük külfete sebep olan kız isteme sırasında istenen ve mecburi kılınan altın miktarıdır." dedi.Kadınların da genç kızların da ailesinin borca, ekonomik sıkıntıya girmesini istemeyeceğine işaret eden Arzık, yaptıkları görüşmelerden sonra istenen altının 80 gramı geçmeyecek şekilde olmasına karar verdiklerini aktardı.Mehmet Şah Arzık, kararın takibinin yapılacağını dile getirerek, "Ayrıca bu karar ilan edilecek ve kararlara uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyecek. Bu kararların birçok hayra vesile olacağını ümit ediyoruz. Bir diğer sorunumuz taziyelerde verilen yemek. Bu sıkıntı için de yapılan görüşmelerde taziyelerde verilen yemeklerin kaldırılması, taziyeye gelen misafirlere yemek teklifi yapılmaması, taziyede sürekli kalan aile efradı için ise yemeklerin görülmeyecek yerde yenilmesi, taziyelerin bir yerde ve üç gün yapılması münasip görüldü" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/asiret-dugununde-gelin-ve-damada-1-milyon-258-bin-tl-takildi-1050829275.html

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türkiye, batman, altın, yaşam, düğün, aşiret, takı