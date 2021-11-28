https://tr.sputniknews.com/20211128/bayrampasada-evcil-hayvan-magazasinda-yangin-cok-sayida-hayvan-telef-oldu--1051216478.html

Bayrampaşa’da evcil hayvan mağazasında yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa’da evcil hayvan mağazasında yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa’da üç katlı binanın giriş katında bulunan evcil hayvan mağazasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T04:19+0300

2021-11-28T04:19+0300

2021-11-28T04:26+0300

yangın

esenyurt

türkiye

pet shop

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Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binan giriş katındaki pet shop dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye duman çıkan pet shopa müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken evcil hayvan mağazasının içinde bulunan çok sayıda hayvan dumandan etkilenerek telef oldu İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yapılan kontrollerde pet shopta bulunan kedi, tavşan ve kuşların ise telef olduğu belirlendi. Yangın sonrası iş yerinde hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

esenyurt

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yangın, esenyurt, pet shop