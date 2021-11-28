https://tr.sputniknews.com/20211128/belarus-litvanya-sinirinda-bir-gocmen-cesedi-bulundu-1051220021.html
Belarus-Litvanya sınırında bir göçmen cesedi bulundu
Belarus-Litvanya sınırında bir göçmen cesedi bulundu
Belarus Sınır Güvenlik Komitesi, Litvanya sınırında bir göçmenin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T11:46+0300
2021-11-28T11:46+0300
2021-11-28T11:46+0300
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aleksandr lukaşenko
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ceset
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Komitenin Telegram hesabından yapılan açıklamada, dün sınır güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 30 yaşında, dış görünüşünden Afro-Asya kökenli olduğu anlaşılan bir erkek cesedine ulaşıldığı bilgisi verildi.Açıklamada, “Litvanya güvenlik güçlerinin bıraktığı, bir uyku tulumu içindeki, hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen ve üzerinde darp izlerinin bulunduğu bir göçmenin cesedi doğrudan Litvanya-Belarus sınırında bulundu” ifadeleri kullanıldı.Ölüm sebebinin araştırılması için bölgeye uzmanlar intikal etti. Konuyla ilgili gerekli soruşturma yürütülüyor.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/1051175086.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, litvanya, sınır, ceset
Belarus-Litvanya sınırında bir göçmen cesedi bulundu
Belarus Sınır Güvenlik Komitesi, Litvanya sınırında bir göçmenin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
Komitenin Telegram hesabından yapılan açıklamada, dün sınır güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 30 yaşında, dış görünüşünden Afro-Asya kökenli olduğu anlaşılan bir erkek cesedine ulaşıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, “Litvanya güvenlik güçlerinin bıraktığı, bir uyku tulumu içindeki, hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen ve üzerinde darp izlerinin bulunduğu bir göçmenin cesedi doğrudan Litvanya-Belarus sınırında bulundu” ifadeleri kullanıldı.
Ölüm sebebinin araştırılması için bölgeye uzmanlar intikal etti. Konuyla ilgili gerekli soruşturma yürütülüyor.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.