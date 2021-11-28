Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-Ahmet Nur Çebi zirvesinin ardından açıklama yapan Asbaşkan Emre Kocadağ: "Başkanımızla birlikte hocamızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Hocamız, takıma ve kendisine inancı olduğunu söyledi. Biz de hocamıza inanıyoruz" diyerek ekledi:"Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep beraber geleceğiz."Kocadağ, malum soruyu, "Sergen hocamıza arkasında olduğumuzu söyledik" diye yanıtladı.
Avrupa ve ligde üst üste başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeden yola devam kararı çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-Ahmet Nur Çebi zirvesinin ardından açıklama yapan AsbaşkanEmreKocadağ: "Başkanımızla birlikte hocamızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Hocamız, takıma ve kendisine inancı olduğunu söyledi. Biz de hocamıza inanıyoruz" diyerek ekledi:
"Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep beraber geleceğiz."