Beyoğlu'nda saldırıya uğrayan kadın: Şahsı yolda görsem tanımam, yoruldum, ailem benden daha perişan

Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim. Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim.

Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var.

Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor. Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. 'Acil' diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, 'Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor. Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. 'Acil' diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, 'Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor.