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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Bedel ödemekten korkmuyorum, kim kayyum atayacakmış, alnını karışlarım
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Bedel ödemekten korkmuyorum, kim kayyum atayacakmış, alnını karışlarım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarının tartışıldığı televizyon programında, "Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T20:41+0300
2021-11-28T21:09+0300
politika
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Habertürk TV'de gazetecilerin sorularına yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Bedel ödemekten korkmuyorum, kim kayyum atayacakmış, alnını karışlarım

20:41 28.11.2021 (güncellendi: 21:09 28.11.2021)
© DHABolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© DHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarının tartışıldığı televizyon programında, "Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım" ifadelerini kullandı.
Habertürk TV'de gazetecilerin sorularına yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ben çıktım açıklama yaptım, halkın sözcüsü oldum. Seçimden önce söz veren biriyim ben. Ne dedim? Sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Ben sözümün gereğini yerine getirdim.
Mülteci ayrı, göçmen ayrı, sığınmacı ayrı. Ben bu ayrımı yaptım.
Bir şeyi özetleyelim. Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum, ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ayrımcıydım ben. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela, kadın-erkek konusunda ayrımcıyım. Fakir-zengin konusunda, ben fakirden yana ayrımcıyım. Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Irak'ta savaş mı var, ne işleri var?
Misafirlik artık çok uzadı. Dönüş için hazırlık yapılmalı. Açıklamalarımın halkta karşılığı yüzde 85. Resmi rakamlara göre Bolu'da sığınmacı sayısı 16 bin.
Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım.
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