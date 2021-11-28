Bolu Belediye Başkanı Özcan: Bedel ödemekten korkmuyorum, kim kayyum atayacakmış, alnını karışlarım

Ben çıktım açıklama yaptım, halkın sözcüsü oldum. Seçimden önce söz veren biriyim ben. Ne dedim? Sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Ben sözümün gereğini yerine getirdim. Ben çıktım açıklama yaptım, halkın sözcüsü oldum. Seçimden önce söz veren biriyim ben. Ne dedim? Sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Ben sözümün gereğini yerine getirdim.

Mülteci ayrı, göçmen ayrı, sığınmacı ayrı. Ben bu ayrımı yaptım. Mülteci ayrı, göçmen ayrı, sığınmacı ayrı. Ben bu ayrımı yaptım.

Bir şeyi özetleyelim. Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir şeyi özetleyelim. Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum, ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ayrımcıydım ben. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela, kadın-erkek konusunda ayrımcıyım. Fakir-zengin konusunda, ben fakirden yana ayrımcıyım. Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Irak'ta savaş mı var, ne işleri var? Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum, ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ayrımcıydım ben. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela, kadın-erkek konusunda ayrımcıyım. Fakir-zengin konusunda, ben fakirden yana ayrımcıyım. Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Irak'ta savaş mı var, ne işleri var?

Misafirlik artık çok uzadı. Dönüş için hazırlık yapılmalı. Açıklamalarımın halkta karşılığı yüzde 85. Resmi rakamlara göre Bolu'da sığınmacı sayısı 16 bin. Misafirlik artık çok uzadı. Dönüş için hazırlık yapılmalı. Açıklamalarımın halkta karşılığı yüzde 85. Resmi rakamlara göre Bolu'da sığınmacı sayısı 16 bin.