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Bursa'da zincire bağlı çöp kovası çalındı
Bursa'da zincire bağlı çöp kovası çalındı
Bursa'da bir kişi, sokakta elektrik direğine zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T17:18+0300
2021-11-28T17:18+0300
türkiye
türkiye
bursa
hırsız
çöp
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Bursa'da bir şüpheli, Osmangazi ilçesinde direğe zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı.Çöp kovasının direğe zincirle bağlı olduğunu fark eden şahıs, bir süre uğraştıktan sonra zinciri koparttı. Şüpheli şahıs, çöp kovasını zincirden kopardıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/beyoglunda-gasp-icinde-gasp-gaspcinin-telefonu-baska-bir-hirsiz-tarafindan-calindi-1051005193.html
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türkiye, bursa, hırsız, çöp, hırsızlık

Bursa'da zincire bağlı çöp kovası çalındı

17:18 28.11.2021
© İHA / ABDULLAH UĞURBursa'da zincire bağlı çöp kovası çalındı
Bursa'da zincire bağlı çöp kovası çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / ABDULLAH UĞUR
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Bursa'da bir kişi, sokakta elektrik direğine zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı.
Bursa'da bir şüpheli, Osmangazi ilçesinde direğe zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı.
Çöp kovasının direğe zincirle bağlı olduğunu fark eden şahıs, bir süre uğraştıktan sonra zinciri koparttı. Şüpheli şahıs, çöp kovasını zincirden kopardıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
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