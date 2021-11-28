https://tr.sputniknews.com/20211128/cekyanin-yeni-basbakani-petr-fiala-oldu-1051223049.html

Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu

Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, ülkede ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanan ‘Birlikte’ ittifakının lideri Petr Fiala’yı başbakan olarak atadı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T13:45+0300

2021-11-28T13:45+0300

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dünya

miloş zeman

başbakan

çekya

petr fiela

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Çekya'da ‘Birlikte’ ittifakı ve Sivil Demokrat Parti’nin (ODS) lideri Petr Fiala, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman tarafından ülkenin başbakanı olarak atandı.Aslında cuma günü yapılması beklenen ancak Zeman’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bugüne ertelenen görüşme sırasında ikili şeffaf bir bölme ile birbirlerinden ayrı tutuldu. Çekya’daki parlamento seçimleri 8-9 Ekim’de yapılmıştı. Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211127/zeman-28-kasimda-fialayi-cekya-basbakani-olarak-atayacak-1051194929.html

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miloş zeman, başbakan, çekya, petr fiela