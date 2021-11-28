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https://tr.sputniknews.com/20211128/cep-telefonu-alinmadi-diye-evden-kacmisti-13-yasindaki-kayip-cocuk-evine-dondu-1051218532.html
Cep telefonu alınmadı diye evden kaçmıştı: 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü
Cep telefonu alınmadı diye evden kaçmıştı: 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü
Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk, annesinin çağrısına kayıtsız kalmayıp ailesinin... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T10:21+0300
2021-11-28T10:25+0300
kayıp çocuklar
türkiye
antalya
cep telefonu
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Antalya'da yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri için kayıp başvurusunda bulundu.Oğullarının yabancı uyruklu olması sebebiyle gidebileceği kendilerinden başka kimseleri bulunmadığı için endişelenen baba ve Rus uyruklu anne, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla çocuklarına eve gelmesi çağrısında bulundu.İstediği cep telefonunun alınmasının ertelenmesine kızdığı için evi terk ettiği düşünülen Timur, annesi Melek Nuri'nin gözü yaşlı çağrısından saatler sonra evine döndü.Timur Nuri'nin geceyi bölgedeki bir serada geçirdi, aç ve yorgun olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/3-yasindaki-muslume-7-gundur-araniyor-1050867583.html
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kayıp çocuklar, antalya, cep telefonu

Cep telefonu alınmadı diye evden kaçmıştı: 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

10:21 28.11.2021 (güncellendi: 10:25 28.11.2021)
© İHAAntalya'da 13 yaşındaki Timur Nuri'yi arayan anne baba
Antalya'da 13 yaşındaki Timur Nuri'yi arayan anne baba - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk, annesinin çağrısına kayıtsız kalmayıp ailesinin yanına döndü. Çocuğun geceyi evinin bulunduğu bölgede bir serada geçirdiği öğrenildi.
Antalya'da yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri için kayıp başvurusunda bulundu.
Oğullarının yabancı uyruklu olması sebebiyle gidebileceği kendilerinden başka kimseleri bulunmadığı için endişelenen baba ve Rus uyruklu anne, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla çocuklarına eve gelmesi çağrısında bulundu.
İstediği cep telefonunun alınmasının ertelenmesine kızdığı için evi terk ettiği düşünülen Timur, annesi Melek Nuri'nin gözü yaşlı çağrısından saatler sonra evine döndü.
Timur Nuri'nin geceyi bölgedeki bir serada geçirdi, aç ve yorgun olduğu bildirildi.
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