https://tr.sputniknews.com/20211128/cep-telefonu-alinmadi-diye-evden-kacmisti-13-yasindaki-kayip-cocuk-evine-dondu-1051218532.html

Cep telefonu alınmadı diye evden kaçmıştı: 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Cep telefonu alınmadı diye evden kaçmıştı: 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk, annesinin çağrısına kayıtsız kalmayıp ailesinin... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T10:21+0300

2021-11-28T10:21+0300

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kayıp çocuklar

türkiye

antalya

cep telefonu

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Antalya'da yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri için kayıp başvurusunda bulundu.Oğullarının yabancı uyruklu olması sebebiyle gidebileceği kendilerinden başka kimseleri bulunmadığı için endişelenen baba ve Rus uyruklu anne, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla çocuklarına eve gelmesi çağrısında bulundu.İstediği cep telefonunun alınmasının ertelenmesine kızdığı için evi terk ettiği düşünülen Timur, annesi Melek Nuri'nin gözü yaşlı çağrısından saatler sonra evine döndü.Timur Nuri'nin geceyi bölgedeki bir serada geçirdi, aç ve yorgun olduğu bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/3-yasindaki-muslume-7-gundur-araniyor-1050867583.html

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kayıp çocuklar, antalya, cep telefonu