https://tr.sputniknews.com/20211128/cin-sifir-tolerans-politikasini-biraksaydi-gunluk-630-binden-fazla-kovid-vakasi-tespit-edilirdi-1051229981.html

'Çin sıfır tolerans politikasını bıraksaydı, günlük 630 binden fazla Kovid vakası tespit edilirdi'

'Çin sıfır tolerans politikasını bıraksaydı, günlük 630 binden fazla Kovid vakası tespit edilirdi'

Pekin Üniversitesi’nden matematikçiler, Çin’in koronavirüs salgınına karşı ‘sıfır tolerans’ politikasından vazgeçmesi durumunda günlük 630 bine kadar vaka... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T18:11+0300

2021-11-28T18:11+0300

2021-11-28T18:11+0300

koronavirüs

çin

koronavirüs

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin paylaştığı bir rapor, Çin’de seyahat kısıtlamalarının kaldırılması durumunda Kovid-19 salgınında ciddi bir patlama yaşanabileceğini gösterdi.T24'ün haberine göre, ABD, Britanya, İspanya, Fransa ve İsrail’in ağustos ayından bu yana kaydettiği verileri inceleyen matematikçiler, Çin’de benzer pandemi stratejilerinin günlük en az 630 bin vakaya neden olabileceğini tahmin etti.Matematikçiler, tahminlerinin aritmetik hesaplamalara dayandığını, daha doğru veriler için özel modellemeler kullanılması gerektiğini de belirtti.Çin’de 27 Kasım’da 23 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.

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çin, koronavirüs