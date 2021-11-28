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https://tr.sputniknews.com/20211128/cinsel-istismar-suphelisinin-serbest-birakilmasina-kamera-kaydi-ile-itiraz-1051227340.html
Cinsel istismar şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz
Cinsel istismar şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz
Ankara'da 13 yaşındaki kız çocuğu N.Y.'ye içki içirip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki F.A. gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T16:13+0300
2021-11-28T16:14+0300
türkiye
ankara
istismar
mamak
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DHA'nın haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan N.Y. 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile alkol aldı. N.Y. daha sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Bunun üzerine F.A. baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp aracına bindirerek kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A. evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ancak tehditleri nedeniyle bu zamana kadar sustuğunu söyledi. Bunun üzerine aile, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A. serbest bırakıldı. Kızın ailesinin avukatı Büşra Ayaz, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İtirazın ardından F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında taşıdığı ve bu şekilde eve çıkardığı anlar yer aldı. Öte yandan Antalya'da olduğu öğrenilen F.A.'nın babasının, N.Y.'nin ailesini arayarak, "Olayın üzerini kapatalım, çocukların arasında bir nişan yapalım. 18 yaşına gelince evlendiririz" dediği öne sürüldü. N.Y. karakolda verdiği ifadesinde, "Bana istemediğim şeyler yaptığı için şikayetçiyim" dedi. Aile de şüphelinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını anlatan avukat Ayaz şunları söyledi: "13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/muslume-yagalin-olumuyle-ilgili-yayin-yasagina-uymayanlara-sorusturma-1051218766.html
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ankara, istismar, mamak

Cinsel istismar şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz

16:13 28.11.2021 (güncellendi: 16:14 28.11.2021)
© DHAMamak'taki cinsel istismar davası
Mamak'taki cinsel istismar davası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© DHA
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Ankara'da 13 yaşındaki kız çocuğu N.Y.'ye içki içirip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki F.A. gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ama N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan N.Y. 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile alkol aldı. N.Y. daha sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Bunun üzerine F.A. baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp aracına bindirerek kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A. evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ancak tehditleri nedeniyle bu zamana kadar sustuğunu söyledi. Bunun üzerine aile, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A. serbest bırakıldı.
Kızın ailesinin avukatı Büşra Ayaz, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İtirazın ardından F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında taşıdığı ve bu şekilde eve çıkardığı anlar yer aldı.
Öte yandan Antalya'da olduğu öğrenilen F.A.'nın babasının, N.Y.'nin ailesini arayarak, "Olayın üzerini kapatalım, çocukların arasında bir nişan yapalım. 18 yaşına gelince evlendiririz" dediği öne sürüldü.
N.Y. karakolda verdiği ifadesinde, "Bana istemediğim şeyler yaptığı için şikayetçiyim" dedi. Aile de şüphelinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.
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Olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını anlatan avukat Ayaz şunları söyledi: "13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı.
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