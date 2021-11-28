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https://tr.sputniknews.com/20211128/cumhurbaskani-erdogan-iranli-mevkidasi-reisi-ile-gorustu-1051219427.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da İranlı mevkidaşı Reisi ile bir araya geldi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T11:10+0300
2021-11-28T11:10+0300
2021-11-28T11:10+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
iran
türkmenistan
ibrahim reisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'taki Karakum Otel’de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211127/erdogan-turkmenistan-devlet-baskani-berdimuhammedov-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1051205680.html
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recep tayyip erdoğan, iran, türkmenistan, ibrahim reisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da İranlı mevkidaşı Reisi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
başkent Aşkabat'taki Karakum Otel’de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü.