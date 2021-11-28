https://tr.sputniknews.com/20211128/cumhurbaskani-erdogan-tacikistan-ve-pakistan-cumhurbaskanlari-ile-gorustu-1051228111.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ve Pakistan cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ve Pakistan cumhurbaşkanları ile görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T16:34+0300

2021-11-28T16:34+0300

2021-11-28T16:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

tacikistan

pakistan

türkmenistan

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nin ardından basına kapalı yapılan görüşme, yarım saat sürdü.Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.Pakistan Cumhurbaşkanı ile de görüştüEkonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile görüştü.

tacikistan

pakistan

türkmenistan

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recep tayyip erdoğan, türkiye, tacikistan, pakistan, türkmenistan