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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ve Pakistan cumhurbaşkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ve Pakistan cumhurbaşkanları ile görüştü
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T16:34+0300
2021-11-28T16:34+0300
2021-11-28T16:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
tacikistan
pakistan
türkmenistan
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nin ardından basına kapalı yapılan görüşme, yarım saat sürdü.Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.Pakistan Cumhurbaşkanı ile de görüştüEkonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile görüştü.
tacikistan
pakistan
türkmenistan
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recep tayyip erdoğan, türkiye, tacikistan, pakistan, türkmenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ve Pakistan cumhurbaşkanları ile görüştü
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nin ardından basına kapalı yapılan görüşme, yarım saat sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.
Pakistan Cumhurbaşkanı ile de görüştü
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile görüştü.