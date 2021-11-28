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Dolar, otomobil piyasasını da vurdu: 200 bin TL'nin altında iki araç kaldı
Dolar, otomobil piyasasını da vurdu: 200 bin TL'nin altında iki araç kaldı
Artan döviz kurları sonrası otomobil fiyatlarında da artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre sıfır araç piyasasında 200 bin... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T18:02+0300
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ekonomi
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T24'ün aktardığı ODD verilerine göre hafif ticari araç satışları ekimde yıllık yüzde 40.1 azaldı. Ekim ayında 56 bin 746 araç satılırken, binek ve hafif ticari araç olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet satışla ilk sırada yer aldı.Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.Değeri 200 bin TL'nin altında olan iki araç modeli ise şöyle:
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dolar, otomobil

Dolar, otomobil piyasasını da vurdu: 200 bin TL'nin altında iki araç kaldı

18:02 28.11.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
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Artan döviz kurları sonrası otomobil fiyatlarında da artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre sıfır araç piyasasında 200 bin TL'nin altında iki araç modeli kaldı.
T24'ün aktardığı ODD verilerine göre hafif ticari araç satışları ekimde yıllık yüzde 40.1 azaldı. Ekim ayında 56 bin 746 araç satılırken, binek ve hafif ticari araç olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet satışla ilk sırada yer aldı.
Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.
Değeri 200 bin TL'nin altında olan iki araç modeli ise şöyle:
1.
Fiat Egea1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 193 bin 900 TL
2.
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzinli Kampanyalı satış fiyatı: 193 bin 700 TL
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