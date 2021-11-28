https://tr.sputniknews.com/20211128/dolar-otomobil-piyasasini-da-vurdu-200-bin-tlnin-altinda-iki-arac-kaldi-1051229704.html

Dolar, otomobil piyasasını da vurdu: 200 bin TL'nin altında iki araç kaldı

Dolar, otomobil piyasasını da vurdu: 200 bin TL'nin altında iki araç kaldı

Artan döviz kurları sonrası otomobil fiyatlarında da artış yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre sıfır araç piyasasında 200 bin... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T18:02+0300

2021-11-28T18:02+0300

2021-11-28T18:02+0300

ekonomi

dolar

otomobil

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T24'ün aktardığı ODD verilerine göre hafif ticari araç satışları ekimde yıllık yüzde 40.1 azaldı. Ekim ayında 56 bin 746 araç satılırken, binek ve hafif ticari araç olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet satışla ilk sırada yer aldı.Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.Değeri 200 bin TL'nin altında olan iki araç modeli ise şöyle:

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2021

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dolar, otomobil