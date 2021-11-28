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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T17:53+0300
2021-11-28T17:53+0300
2021-11-28T17:54+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
azerbaycan
ilham aliyev
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor.Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/kremlin-putin-aliyev-ve-pasinyan-ortak-basin-aciklamasi-yapti-1051188328.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü 17:53 28.11.2021 (güncellendi: 17:54 28.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.