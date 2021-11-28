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https://tr.sputniknews.com/20211128/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-22-yarali-1051217052.html
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T09:12+0300
2021-11-28T09:15+0300
türkiye
iğdır
erzincan
otobüs
yaralı
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Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gittiği öğrenildi. Kaza yerine gelerek inceleme yapan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, gazetecilere, "Kaza saat 05.56 sıralarında yaşandı. Otobüs İzmir'den geliyordu. Otobüste yedek şoför ve muavinle 24 kişi bulunuyordu. Bir ağır yaralımız var" dedi. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kaykaç, "Yaralıların tamamını hastanelerimize sevk ettik. 5'ini Erzincan kent merkezindeki hastanemize gönderdik, 17'si Refahiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi oluyor. İnşallah ağır yaralımızdan da hayırlı haber alırız" ifadesini kullandı.
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iğdır, erzincan, otobüs, yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

09:12 28.11.2021 (güncellendi: 09:15 28.11.2021)
© İHA / AHMET AKBUĞA - EMİN FERHAT SEVİLİRErzincan'da otobüs kazası
Erzincan'da otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / AHMET AKBUĞA - EMİN FERHAT SEVİLİR
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gittiği öğrenildi.
Kaza yerine gelerek inceleme yapan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, gazetecilere, "Kaza saat 05.56 sıralarında yaşandı. Otobüs İzmir'den geliyordu. Otobüste yedek şoför ve muavinle 24 kişi bulunuyordu. Bir ağır yaralımız var" dedi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kaykaç, "Yaralıların tamamını hastanelerimize sevk ettik. 5'ini Erzincan kent merkezindeki hastanemize gönderdik, 17'si Refahiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi oluyor. İnşallah ağır yaralımızdan da hayırlı haber alırız" ifadesini kullandı.
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