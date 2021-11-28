https://tr.sputniknews.com/20211128/fenerbahceden-mert-gunok-paylasimi-1051214449.html

Fenerbahçe'den Mert Günok paylaşımı

Fenerbahçe'den Mert Günok paylaşımı

Fenerbahçe, Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T01:08+0300

2021-11-28T01:08+0300

2021-11-28T01:09+0300

mert günok

spor

fenerbahçe

beşiktaş jimnastik kulübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051214519_0:316:2519:1733_1920x0_80_0_0_1eac8c86d654774358ec62d0f78819ed.jpg

Fenerbahçe, Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.Joe Champness’in 90'ıncı dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu’na bırakmıştı.Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün paylaşımı alıntılanaralk "Geçmiş Olsun Mert Günok | GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavi sürecinin başarıyla geçmesini ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mert günok, fenerbahçe, beşiktaş jimnastik kulübü