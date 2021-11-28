Fenerbahçe'den Mert Günok paylaşımı

Fenerbahçe, Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.Joe Champness’in 90'ıncı dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu’na bırakmıştı.Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün paylaşımı alıntılanaralk "Geçmiş Olsun Mert Günok | GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavi sürecinin başarıyla geçmesini ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.
Joe Champness’in 90'ıncı dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu’na bırakmıştı.
Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün paylaşımı alıntılanaralk "Geçmiş Olsun Mert Günok | GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavi sürecinin başarıyla geçmesini ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Geçmiş Olsun Mert Günok | GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavi sürecinin başarıyla geçmesini ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz. https://t.co/rNHToqAGcT