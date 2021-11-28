https://tr.sputniknews.com/20211128/galatasarayin-eski-baskani-mustafa-cengiz-hayatini-kaybetti-1051230333.html
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T18:41+0300
2021-11-28T18:41+0300
2021-11-28T19:24+0300
mustafa cengiz
spor
galatasaray
futbol
başkan
burak elmas
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Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberini duyurdu. Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Galatasaray kulübü de sosyal medya hesabından "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.TFF'den taziye mesajıTürkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe: Türk futboluna başsağlığı dilerizFenerbahçe Kulübü de Cengiz'in vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz" dedi.Beşiktaş: Büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruzBeşiktaş Spor Kulübü de Twitter hesabından baş sağlığı diledi ve "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
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mustafa cengiz, galatasaray, futbol, başkan, burak elmas
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:41 28.11.2021 (güncellendi: 19:24 28.11.2021)
Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti.
Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberini duyurdu. Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Galatasaray kulübü de sosyal medya hesabından "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
TFF'den taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe: Türk futboluna başsağlığı dileriz
Fenerbahçe Kulübü de Cengiz'in vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz" dedi.
Beşiktaş: Büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz
Beşiktaş Spor Kulübü de Twitter hesabından baş sağlığı diledi ve "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.