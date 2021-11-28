https://tr.sputniknews.com/20211128/guvenlik-servisleri-organizasyon-birligi-dernegi--baskani-metrolardaki-sistem-aramaya-musait-degil-1051217236.html
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı: Metrolardaki sistem aramaya müsait değil
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı: Metrolardaki sistem aramaya müsait değil
İstanbul’daki Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadının bıçaklı saldırgan tarafından tehdit edilmesinin ardından metrolardaki özel güvenlik personeli gündeme... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T09:27+0300
2021-11-28T09:27+0300
2021-11-28T09:27+0300
kadıköy
metro
saldırgan
murat kösereisoğlu
güvenlik servisleri organizasyon birliği derneği (güsod)
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Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu metro gibi alanlarda özel güvenlik tedbirlerinin riskler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre İstanbul’da yaşanan olaya işaret eden Kösereisoğlu, “Bizim geçmişimizde buna benzer problem haline gelen riskler gerçekleşmediği için riskler kitabımızda yok” dedi. Ülke geneli ve metro gibi alanlarda son 5 yıl içinde ne tip riskler varsa onların dikkate alındığını anlatan Kösereisoğlu, bu tip saldırıların otobüs, metrobüs, minibüs gibi yerlerde de meydana gelebileceğine dikkati çekerek, “Her vagona özel güvenlik koyup 'Cebinde ne var?' diyebilir miyiz? 1 kişi böyle bir olay yaptı, bir paterne (modele) dayanıyor mu? Milyonlarca insan geçiyor. Kaçının başına geldi? Yoka yakın” görüşünü dile getirdi. Türkiye’deki metro sisteminin daha çok terör ve bombalama gibi ihtimaller göz önüne alınarak korunduğunu anlatan Kösereisoğlu, “Batıda da böyle. Orada risk daha fazla. Uyuşturucu kullanan insanlar var” ifadelerini kullandı. Metrobüs duraklarında özel güvenliklerin olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, “Yankesicilik, gasp, taciz, tecavüz gibi olaylardan arındırılıyor buralar. Ama vagonlarda özel bir tedbir yok. Metrobüs, otobüs de aynı şekilde. Buralarda bazen 150-200 yolcu oluyor. Belediye otobüslerine tık diye geçebiliyorsunuz. Her birinin içine eleman mı koyacağız. Bıçakla AVM’lerde de saldırabilir. Herkesin başına polis ya da özel güvenlik veremeyiz. Gidip cinnet geçirebiliyor. 'En ufak bir hadiseye bile mahal vermeyeceğiz' diye bir iddiayla ortaya çıkarsanız hayatın akışını bozar. İnsanlar işine iki saatte gidebilir” dedi. Metrolardaki sistemin uçağa binişteki gibi aramaya müsait olmadığının altını çizen Kösereisoğlu, bıçak olmasa şiş ya da muştayla içeri girilebileceğini ifade ederek, “Ne sıraya sokabilirsiniz ne arayabilirsiniz” dedi.
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https://tr.sputniknews.com/20211124/kadikoy-metrosunda-kufurler-eden-saldirgan-elindeki-bicakla-bir-kadini-tehdit-etti-1051120726.html
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kadıköy, metro, saldırgan, murat kösereisoğlu, güvenlik servisleri organizasyon birliği derneği (güsod)
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı: Metrolardaki sistem aramaya müsait değil
İstanbul’daki Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadının bıçaklı saldırgan tarafından tehdit edilmesinin ardından metrolardaki özel güvenlik personeli gündeme geldi.
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu metro gibi alanlarda özel güvenlik tedbirlerinin riskler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un
haberine göre İstanbul’da yaşanan olaya işaret eden Kösereisoğlu, “Bizim geçmişimizde buna benzer problem haline gelen riskler gerçekleşmediği için riskler kitabımızda yok”
dedi.
Ülke geneli ve metro gibi alanlarda son 5 yıl içinde ne tip riskler varsa onların dikkate alındığını anlatan Kösereisoğlu, bu tip saldırıların otobüs, metrobüs, minibüs gibi yerlerde de meydana gelebileceğine dikkati çekerek, “Her vagona özel güvenlik koyup 'Cebinde ne var?' diyebilir miyiz? 1 kişi böyle bir olay yaptı, bir paterne (modele) dayanıyor mu? Milyonlarca insan geçiyor. Kaçının başına geldi? Yoka yakın” görüşünü dile getirdi.
Türkiye’deki metro sisteminin daha çok terör ve bombalama gibi ihtimaller göz önüne alınarak korunduğunu anlatan Kösereisoğlu, “Batıda da böyle. Orada risk daha fazla. Uyuşturucu kullanan insanlar var” ifadelerini kullandı.
Metrobüs duraklarında özel güvenliklerin olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, “Yankesicilik, gasp, taciz, tecavüz gibi olaylardan arındırılıyor buralar. Ama vagonlarda özel bir tedbir yok. Metrobüs, otobüs de aynı şekilde. Buralarda bazen 150-200 yolcu oluyor. Belediye otobüslerine tık diye geçebiliyorsunuz. Her birinin içine eleman mı koyacağız. Bıçakla AVM’lerde de saldırabilir. Herkesin başına polis ya da özel güvenlik veremeyiz. Gidip cinnet geçirebiliyor. 'En ufak bir hadiseye bile mahal vermeyeceğiz' diye bir iddiayla ortaya çıkarsanız hayatın akışını bozar. İnsanlar işine iki saatte gidebilir” dedi.
Metrolardaki sistemin uçağa binişteki gibi aramaya müsait olmadığının altını çizen Kösereisoğlu, bıçak olmasa şiş ya da muştayla içeri girilebileceğini ifade ederek, “Ne sıraya sokabilirsiniz ne arayabilirsiniz” dedi.