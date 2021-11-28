https://tr.sputniknews.com/20211128/haydarpasa-lisesi-dogal-sit-surdurulebilir-koruma-ve-kontrollu-alani-oldu-1051228224.html

Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu

Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' olarak... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T16:35+0300

2021-11-28T16:35+0300

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lise

sit alanı

türkiye

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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan, tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Haydarpaşa Lisesi, 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' olarak tescil edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211019/istanbuldaki-sedef-ve-kasik-adalarinin-sit-statusu-degisti-1049959800.html

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lise, sit alanı