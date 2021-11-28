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https://tr.sputniknews.com/20211128/idlibde-enkaz-arasinda-dugun-yapildi-1051219806.html
İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı
İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı
Yıkıma uğrayan bölgede yaşayan halk, karşılaştıkları zorluklara rağmen, düğün adetlerini yaşatmayı sürdürüyor. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T11:23+0300
2021-11-28T11:23+0300
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idlib
yaşam
suriye
düğün
enkaz
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Saldırıların yaşandığı noktalardan biri olan İdlib'in Eriha ilçesindeki Suriyeliler, yaşadıkları onca zorluğa rağmen mutlu olabilmenin yollarını arıyor.Yöresel kıyafetler giyen İdlibliler, saldırılar nedeniyle harabeye dönen binaların enkazı arasında dans ederek düğün adetlerini yaşatıyor.Düğün sırasında yapılan ateş gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.
https://tr.sputniknews.com/20210719/44-bin-220-suriyeli-bayramlasmak-icin-ulkelerine-gitti-kismetimde-varsa-evlenmeyi-de-dusunuyorum-1044998169.html
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idlib, suriye, düğün, enkaz
İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı 11:23 28.11.2021 (güncellendi: 12:01 28.11.2021)
Yıkıma uğrayan bölgede yaşayan halk, karşılaştıkları zorluklara rağmen, düğün adetlerini yaşatmayı sürdürüyor.
Saldırıların yaşandığı noktalardan biri olan
İdlib'in Eriha ilçesindeki Suriyeliler, yaşadıkları onca zorluğa rağmen mutlu olabilmenin yollarını arıyor.
Yöresel kıyafetler giyen İdlibliler, saldırılar nedeniyle harabeye dönen binaların enkazı arasında
dans ederek düğün adetlerini yaşatıyor.
Düğün sırasında yapılan
ateş gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.