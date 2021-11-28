https://tr.sputniknews.com/20211128/idlibde-enkaz-arasinda-dugun-yapildi-1051219806.html

İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı

İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı

Yıkıma uğrayan bölgede yaşayan halk, karşılaştıkları zorluklara rağmen, düğün adetlerini yaşatmayı sürdürüyor. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

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idlib

yaşam

suriye

düğün

enkaz

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Saldırıların yaşandığı noktalardan biri olan İdlib'in Eriha ilçesindeki Suriyeliler, yaşadıkları onca zorluğa rağmen mutlu olabilmenin yollarını arıyor.Yöresel kıyafetler giyen İdlibliler, saldırılar nedeniyle harabeye dönen binaların enkazı arasında dans ederek düğün adetlerini yaşatıyor.Düğün sırasında yapılan ateş gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

https://tr.sputniknews.com/20210719/44-bin-220-suriyeli-bayramlasmak-icin-ulkelerine-gitti-kismetimde-varsa-evlenmeyi-de-dusunuyorum-1044998169.html

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idlib, suriye, düğün, enkaz