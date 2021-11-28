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https://tr.sputniknews.com/20211128/ingilterenin-oscar-adayi-turkiyedeki-kadina-siddeti-konu-alan-olumune-bosanmak-belgeseli-oldu-1051232364.html
İngiltere'nin Oscar adayı, Türkiye'deki kadına şiddeti konu alan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli oldu
İngiltere'nin Oscar adayı, Türkiye'deki kadına şiddeti konu alan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli oldu
Türkiye’deki kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini ele alan “Ölümüne Boşanmak” filmi İngiltere'de En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T21:20+0300
2021-11-28T21:24+0300
yaşam
ingiltere
türkiye
kadın cinayetleri
oscar ödülü
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Türkiye’deki aile içi ve kadına yönelik şiddeti örnekleriyle konu alan “Dying to Divorce” (Ölümüne Boşanmak) filmi, 25 Kasım'da İngiltere'de gala yaptı. Belgesel film, İngiltere'den “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” kategorisinde Akademi ödüllerine aday gösterildi.Duvar'ın Guardian'dan aktardığına göre, İngiliz yönetmen Chloe Fairweather ve yapımcı Sinead Kirwan tarafından 5 yıl gibi bir sürede çekilen belgesel, her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığı Türkiye'de kadına karşı şiddet ve cinayetlerin kurbanlarının yanı sıra buna karşı mücadele eden kadın hareketini de yakından takip ediyor.'Filmin Türkiye'de çekilmesi çok riskli olurdu'Filmin galasında, yapımcı Sinead Kirwan ile tanıştıktan sonra belgeseli çekmeye karar verdiklerini belirten Fairweather, “Filmi bitirmenin mümkün olmayacağını hissettiğim birçok zaman oldu” ifadelerini kullandı. Fairweather sözlerine şöyle devam etti: Belgesel filme konu olan kadına şiddet olayları, Türkiye’deki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açmış olduğu davalar arasından seçildi. Belgeselin merkezinde, filmin içinde hikâyeleri/davaları geçen Kübra ve Arzu'nun yanı sıra diğer birçok kişinin gördükleri şiddet karşısında eşlerine karşı suçlamada bulunmalarına yardımcı olan ve kampanya yürüten avukat ve aktivist İpek Bozkurt'un çalışmaları yer alıyor. Bu hafta sonu belgeselin galası için İngiltere'de bulunan Bozkurt, Observer'a Türk ceza-adalet sistemindeki önyargılara karşı savaşmaya kararlı olduğunu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda hayatta kalan kadın ve ölen kadınların aileleri için gönüllü olarak çalıştığını söyledi."Ölümüne Boşanmak" belgeseli, bu seneki İstanbul Film Festivali seçkisine “politik atmosferden dolayı” alınmadı. Susma Platformu'na konuşan belgeselin yaratıcı yapımcılarından Seda Gökçe ve Özge Sebzeci, filmin seçkiye alınmama sebebini şöyle açıkladı:
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ingiltere, türkiye, kadın cinayetleri, oscar ödülü

İngiltere'nin Oscar adayı, Türkiye'deki kadına şiddeti konu alan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli oldu

21:20 28.11.2021 (güncellendi: 21:24 28.11.2021)
© AP Photo / Matt SaylesOscar ödül
Oscar ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Matt Sayles
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Türkiye’deki kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini ele alan “Ölümüne Boşanmak” filmi İngiltere'de En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde Akademi ödüllerine aday gösterildi.
Türkiye’deki aile içi ve kadına yönelik şiddeti örnekleriyle konu alan “Dying to Divorce” (Ölümüne Boşanmak) filmi, 25 Kasım'da İngiltere'de gala yaptı. Belgesel film, İngiltere'den “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” kategorisinde Akademi ödüllerine aday gösterildi.
Duvar'ın Guardian'dan aktardığına göre, İngiliz yönetmen Chloe Fairweather ve yapımcı Sinead Kirwan tarafından 5 yıl gibi bir sürede çekilen belgesel, her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığı Türkiye'de kadına karşı şiddet ve cinayetlerin kurbanlarının yanı sıra buna karşı mücadele eden kadın hareketini de yakından takip ediyor.

'Filmin Türkiye'de çekilmesi çok riskli olurdu'

Filmin galasında, yapımcı Sinead Kirwan ile tanıştıktan sonra belgeseli çekmeye karar verdiklerini belirten Fairweather, “Filmi bitirmenin mümkün olmayacağını hissettiğim birçok zaman oldu” ifadelerini kullandı. Fairweather sözlerine şöyle devam etti:
“Sinead'in orada olmasının iyi yanı buydu. Birimiz düştüğünde, diğerimiz ona cesaret veriyordu. Filmin Bafta'nın Oscar adayı seçilmesine çok sevindim. Bu çok önemli bir hikaye olmasına rağmen, Türkiye'deki yapımcılar tarafından Türkiye'de çekilmesi çok riskli olurdu.”
Belgesel filme konu olan kadına şiddet olayları, Türkiye’deki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açmış olduğu davalar arasından seçildi.
Belgeselin merkezinde, filmin içinde hikâyeleri/davaları geçen Kübra ve Arzu'nun yanı sıra diğer birçok kişinin gördükleri şiddet karşısında eşlerine karşı suçlamada bulunmalarına yardımcı olan ve kampanya yürüten avukat ve aktivist İpek Bozkurt'un çalışmaları yer alıyor. Bu hafta sonu belgeselin galası için İngiltere'de bulunan Bozkurt, Observer'a Türk ceza-adalet sistemindeki önyargılara karşı savaşmaya kararlı olduğunu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda hayatta kalan kadın ve ölen kadınların aileleri için gönüllü olarak çalıştığını söyledi.
"Ölümüne Boşanmak" belgeseli, bu seneki İstanbul Film Festivali seçkisine “politik atmosferden dolayı” alınmadı. Susma Platformu'na konuşan belgeselin yaratıcı yapımcılarından Seda Gökçe ve Özge Sebzeci, filmin seçkiye alınmama sebebini şöyle açıkladı:
"Alınmama nedeni olarak bize 'şu anki politik atmosfer[den dolayı]' açıklaması verildi. Bizim derdimiz Türkiye seçkisine alınıp alınmaması değildi, daha çok insana ulaşmasıydı. Biz filmi Türk yapımı olarak tanımlamıyoruz, dolayısıyla Türkiye Belgeselleri yarışmasına alınması gibi bir iddiamız da yoktu. 'Başvuralım, gelen yanıta göre durum şekil alır' demiştik, izlensin istemiştik. Seçkiye alınmadı ama 'bu bir Türkiye yapımı değil' diye gayet temiz bir gerekçeyle işin içinden çıkabileceklerken; filmi beğenmiş olmalarına rağmen – böyle paylaştılar düşüncelerini- 'bugünkü politik atmosferde bu filmi yayımlamaya cesaret edemiyoruz' dediler."
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