https://tr.sputniknews.com/20211128/ingilterenin-oscar-adayi-turkiyedeki-kadina-siddeti-konu-alan-olumune-bosanmak-belgeseli-oldu-1051232364.html

İngiltere'nin Oscar adayı, Türkiye'deki kadına şiddeti konu alan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli oldu

İngiltere'nin Oscar adayı, Türkiye'deki kadına şiddeti konu alan 'Ölümüne Boşanmak' belgeseli oldu

Türkiye’deki kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini ele alan “Ölümüne Boşanmak” filmi İngiltere'de En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T21:20+0300

2021-11-28T21:20+0300

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yaşam

ingiltere

türkiye

kadın cinayetleri

oscar ödülü

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Türkiye’deki aile içi ve kadına yönelik şiddeti örnekleriyle konu alan “Dying to Divorce” (Ölümüne Boşanmak) filmi, 25 Kasım'da İngiltere'de gala yaptı. Belgesel film, İngiltere'den “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” kategorisinde Akademi ödüllerine aday gösterildi.Duvar'ın Guardian'dan aktardığına göre, İngiliz yönetmen Chloe Fairweather ve yapımcı Sinead Kirwan tarafından 5 yıl gibi bir sürede çekilen belgesel, her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığı Türkiye'de kadına karşı şiddet ve cinayetlerin kurbanlarının yanı sıra buna karşı mücadele eden kadın hareketini de yakından takip ediyor.'Filmin Türkiye'de çekilmesi çok riskli olurdu'Filmin galasında, yapımcı Sinead Kirwan ile tanıştıktan sonra belgeseli çekmeye karar verdiklerini belirten Fairweather, “Filmi bitirmenin mümkün olmayacağını hissettiğim birçok zaman oldu” ifadelerini kullandı. Fairweather sözlerine şöyle devam etti: Belgesel filme konu olan kadına şiddet olayları, Türkiye’deki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açmış olduğu davalar arasından seçildi. Belgeselin merkezinde, filmin içinde hikâyeleri/davaları geçen Kübra ve Arzu'nun yanı sıra diğer birçok kişinin gördükleri şiddet karşısında eşlerine karşı suçlamada bulunmalarına yardımcı olan ve kampanya yürüten avukat ve aktivist İpek Bozkurt'un çalışmaları yer alıyor. Bu hafta sonu belgeselin galası için İngiltere'de bulunan Bozkurt, Observer'a Türk ceza-adalet sistemindeki önyargılara karşı savaşmaya kararlı olduğunu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda hayatta kalan kadın ve ölen kadınların aileleri için gönüllü olarak çalıştığını söyledi."Ölümüne Boşanmak" belgeseli, bu seneki İstanbul Film Festivali seçkisine “politik atmosferden dolayı” alınmadı. Susma Platformu'na konuşan belgeselin yaratıcı yapımcılarından Seda Gökçe ve Özge Sebzeci, filmin seçkiye alınmama sebebini şöyle açıkladı:

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ingiltere, türkiye, kadın cinayetleri, oscar ödülü