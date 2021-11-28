https://tr.sputniknews.com/20211128/iran-azerbaycan-ve-turkmenistan-arasinda-yillik-2-milyar-metrekupluk-dogalgaz-anlasmasi-1051232782.html

İran, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında yıllık 2 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması

İran, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında yıllık 2 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması

İran, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında yılda 2 milyar metreküplük doğalgaz takas anlaşması imzalandı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T21:59+0300

2021-11-28T21:59+0300

2021-11-28T21:59+0300

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iran

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türkmenistan

doğalgaz

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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov arasında yılda 2 milyar metreküplük doğalgaz takas anlaşması imzalandı.Anlaşmaya göre, yılda 2 milyar metreküpe varan Türkmenistan doğalgazı, İran üzerinden Azerbaycan’a gönderilecek.Anlaşmaya ilişkin konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ekonomi İşbirliği Toplantısında görüştüklerini ve önemli konulara değindiklerini belirterek, “Doğalgaz anlaşmamız hem iki hem de üç ülke arasında ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktır” dedi.

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iran, azerbaycan, türkmenistan, doğalgaz