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İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T03:12+0300
2021-11-28T03:12+0300
koronavirüs
israil
koronavirüs
varyant
omicron
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İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.Seyahat tablosunda 'kırmızı liste' ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.İsrail hükümeti, yurtdışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.Finans ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.İsrail Güvenlik Ajansının Omicron varyantının teyitli vakalarını tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için cep telefonu takip sistemini aktive edeceği duyuruldu.Kapalı alanlarda denetimli toplu faaliyet yapılma sınırı 100'den 50'ye çekildi.Yahudilerin pazar akşamı kutlamaya başlayacağı dini bayramı Hanuka faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak denetimin sıkı tutulacağı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/israilde-omicron-alarmi-kuzey-afrika-haric-tum-kitadan-seyahat-durduruldu-1051195494.html
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israil, koronavirüs, varyant, omicron

İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

03:12 28.11.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunİsrail havalimanı, İsrail koronavirüs
İsrail havalimanı, İsrail koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu.
İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.
Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.
Seyahat tablosunda 'kırmızı liste' ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
İsrail'de Omicron alarmı: Kuzey Afrika hariç tüm kıtadan seyahat durduruldu
Dün, 01:03
İsrail hükümeti, yurtdışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.
Finans ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.
İsrail Güvenlik Ajansının Omicron varyantının teyitli vakalarını tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için cep telefonu takip sistemini aktive edeceği duyuruldu.
Kapalı alanlarda denetimli toplu faaliyet yapılma sınırı 100'den 50'ye çekildi.
Yahudilerin pazar akşamı kutlamaya başlayacağı dini bayramı Hanuka faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak denetimin sıkı tutulacağı aktarıldı.
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