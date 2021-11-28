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İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi: 'Katılım 100 bini buldu'
İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi: 'Katılım 100 bini buldu'
İtalya'da binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için meydanlara indi. Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T02:29+0300
2021-11-28T02:29+0300
dünya
italya
kadın cinayeti
protesto
kadına şiddet
kadın cinayetleri
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Kadınların yanı sıra erkeklerin de yer aldığı İtalya'daki yürüyüşte kadına yönelik şiddet protesto edilerek hükümetten, kadınları daha iyi koruyacak adımlar atması talep edildi.Protestocular, sık sık "Yaşamak istiyoruz" şeklinde slogan atarak ellerindeki zilleri çaldı.Yürüyüşe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ev içinde kadına yönelik şiddetin arttığını belirtti.Kortejin son bölümünde göstericiler, havanın kararmasıyla yanlarında getirdikleri mumları yaktı.Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı 100 bini buldu.İtalyan emniyetinin kriminal birimince hazırlanan yıllık rapora göre, yılbaşından 7 Kasım'a kadar olan sürede ülkede 103 kadın cinayeti işlendi. 103 cinayetten 87'sinin, aile içi şiddet ya da partner şiddeti sonucu yaşandığı kaydedildi.
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italya, kadın cinayeti, protesto, kadına şiddet, kadın cinayetleri

İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi: 'Katılım 100 bini buldu'

02:29 28.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgiaİtalya'da kadına şidet protestosu
İtalya'da kadına şidet protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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İtalya'da binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için meydanlara indi. Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin girişimiyle yapılan yürüyüş, başkent Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica'da başladı ve San Giovanni Meydanı'na kadar sürdü.
Kadınların yanı sıra erkeklerin de yer aldığı İtalya'daki yürüyüşte kadına yönelik şiddet protesto edilerek hükümetten, kadınları daha iyi koruyacak adımlar atması talep edildi.
Protestocular, sık sık "Yaşamak istiyoruz" şeklinde slogan atarak ellerindeki zilleri çaldı.
Yürüyüşe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ev içinde kadına yönelik şiddetin arttığını belirtti.
Kortejin son bölümünde göstericiler, havanın kararmasıyla yanlarında getirdikleri mumları yaktı.
Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı 100 bini buldu.
İtalyan emniyetinin kriminal birimince hazırlanan yıllık rapora göre, yılbaşından 7 Kasım'a kadar olan sürede ülkede 103 kadın cinayeti işlendi. 103 cinayetten 87'sinin, aile içi şiddet ya da partner şiddeti sonucu yaşandığı kaydedildi.
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