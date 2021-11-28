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İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’in Buca ilçesinde, yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T05:33+0300
2021-11-28T05:33+0300
türkiye
trafik kazası
buca
levha
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İzmir Çevre Yolunda Buca’dan Gaziemir yönüne ilerleyen Tuğberk Sayhan idaresindeki otomobil, Buca Batı çıkışı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.Yol kenarındaki su kanalını aşan araç, trafik levhası direğine çarparak durdu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Sayhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
türkiye
buca
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trafik kazası, buca, levha

İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

05:33 28.11.2021
© İHAİzmir kaza
İzmir kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA
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İzmir’in Buca ilçesinde, yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.
İzmir Çevre Yolunda Buca’dan Gaziemir yönüne ilerleyen Tuğberk Sayhan idaresindeki otomobil, Buca Batı çıkışı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki su kanalını aşan araç, trafik levhası direğine çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Sayhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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