https://tr.sputniknews.com/20211128/k-pop-grubu-aceden-squid-game-kostumuyle-erik-dali-1051219295.html

K-Pop grubu A.C.E.'den Squid Game kostümüyle 'Erik Dalı'

K-Pop grubu A.C.E.'den Squid Game kostümüyle 'Erik Dalı'

'Erik Dalı' şarkısıyla dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada gündem olan Güney Koreli müzik grubu A.C.E. İstanbul’da ‘Kore Kültür Merkezinin 10. Yılına... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

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güney kore

yaşam

dans

erik dalı

squid game

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Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi’nin 10. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a geldi. ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, bugün Maslak’ta saat 15.00’te sahne aldı.Grup üyeleri konser öncesi "Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye'de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye'ye gelmekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.A.C.E üyeleri, konser sonrasında hayran buluşması gerçekleştirdi ve ‘Squid Game’de geçen geleneksel Güney Kore oyunlarını hayranlarıyla oynadı.A.C.E'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri verdiği ilk konser olan etkinlikte grup üyeleri erik dalı performansı gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210614/guney-korede-sanat-ve-spor-severlere-mujde-konser-salonlari-ve-stadyumlar-buyuk-oranda-dolacak-1044728045.html

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güney kore, dans, erik dalı, squid game