Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211128/k-pop-grubu-aceden-squid-game-kostumuyle-erik-dali-1051219295.html
K-Pop grubu A.C.E.'den Squid Game kostümüyle 'Erik Dalı'
K-Pop grubu A.C.E.'den Squid Game kostümüyle 'Erik Dalı'
'Erik Dalı' şarkısıyla dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada gündem olan Güney Koreli müzik grubu A.C.E. İstanbul’da ‘Kore Kültür Merkezinin 10. Yılına... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T11:08+0300
2021-11-28T11:15+0300
güney kore
yaşam
dans
erik dalı
squid game
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051219270_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_fdba06172a06c02cd8aeece3da37eefd.jpg
Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi’nin 10. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a geldi. ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, bugün Maslak’ta saat 15.00’te sahne aldı.Grup üyeleri konser öncesi "Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye'de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye'ye gelmekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.A.C.E üyeleri, konser sonrasında hayran buluşması gerçekleştirdi ve ‘Squid Game’de geçen geleneksel Güney Kore oyunlarını hayranlarıyla oynadı.A.C.E'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri verdiği ilk konser olan etkinlikte grup üyeleri erik dalı performansı gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210614/guney-korede-sanat-ve-spor-severlere-mujde-konser-salonlari-ve-stadyumlar-buyuk-oranda-dolacak-1044728045.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051219270_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_3ed304e2a31ea2f7a7a79905cee8f2f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, dans, erik dalı, squid game

K-Pop grubu A.C.E.'den Squid Game kostümüyle 'Erik Dalı'

11:08 28.11.2021 (güncellendi: 11:15 28.11.2021)
© AAK-Pop grubu A.C.E.
K-Pop grubu A.C.E. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AA
Abone ol
'Erik Dalı' şarkısıyla dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada gündem olan Güney Koreli müzik grubu A.C.E. İstanbul’da ‘Kore Kültür Merkezinin 10. Yılına özel’ konser verdi.
Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi’nin 10. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a geldi. ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, bugün Maslak’ta saat 15.00’te sahne aldı.
Grup üyeleri konser öncesi "Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye'de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye'ye gelmekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.
A.C.E üyeleri, konser sonrasında hayran buluşması gerçekleştirdi ve ‘Squid Game’de geçen geleneksel Güney Kore oyunlarını hayranlarıyla oynadı.
A.C.E'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri verdiği ilk konser olan etkinlikte grup üyeleri erik dalı performansı gerçekleştirdi.
14 Haziran'a dek stadyumlarda yüzde 10 oranında doluluk kısıtlaması uygulayan Güney Kore'nin Goyang Stadyumu'nda Dünya Kupası elemeleri için Lübnan ile milli maçı izleyenler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2021
DÜNYA
Güney Kore'de sanat ve spor severlere müjde: Konser salonları ve stadyumlar büyük oranda dolacak
14 Haziran , 12:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:55Rusya: Afganistan’daki tehditlerin yayılmasını önlemek için Orta Asya’ya teçhizat gönderiyoruz
11:46Belarus-Litvanya sınırında bir göçmen cesedi bulundu
11:43Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan, kendi annesini de rehin almış
11:23İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı
11:13Erdoğan: Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir
11:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
11:08K-Pop grubu A.C.E.'den Squid Game kostümüyle 'Erik Dalı'
10:53Öğle arasına çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle öğretmenine saldırdı
10:45Fikret Kuşkan merdivenlerden düştü
10:31Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma
10:21Cep telefonu alınmadı diye evden kaçmıştı: 13 yaşındaki kayıp çocuk evine döndü
10:19Yargıtay kararı: Yıllık iznini biriktiren işçiye izinlerin parası ödenecek
10:09Kırgızistan'da milletvekili seçimleri başladı
09:56Japonya'dan üç ülkeden gelen yolculara daha karantina kararı
09:47Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı
09:39'Amerikalı Aynasız': Adana'dan ABD'ye uzanan federal ajanlık hikayesi
09:27Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı: Metrolardaki sistem aramaya müsait değil
09:12Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
05:33İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
05:12NATO’nun Rusya’ya Ukrayna sınırındaki ‘gerilimi’ düşürme çağrısına Rus senatörden yanıt