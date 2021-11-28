https://tr.sputniknews.com/20211128/kadikoy-metrosunda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirgan-kendi-annesini-de-rehin-almis-1051219915.html

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan, kendi annesini de rehin almış

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan, kendi annesini de rehin almış

Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda tartıştığı kadın yolculara bıçak çektiği görüntülerin ardından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın sabıkalarına dair yeni... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T11:43+0300

2021-11-28T11:43+0300

2021-11-28T11:49+0300

kadıköy

metro

emrah yılmaz

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051120701_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_1f45e7bb3fda3365df8fd1688d414e07.jpg

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çeken ve 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın kabarık suç dosyasına dair yeni bilgilere ulaşıldı. Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1.5 yıl erkenden tahliyeye edildiği açığa çıkmıştı. Sabah gazetesinden Arzu Kaya da saldırganın 2018 yılında işlediği suçun detaylarına ulaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Yılmaz'ı tehdit ettiği için babası ve annesiyle davalık olan Emrah Yılmaz, şikayetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı. Yılmaz "Siz neden şikayetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesini ve babasını tehdit etti. Babasının evden çıkmasıyla daha da sinirlenen Yılmaz, gardırop ve kapıları kırdı, annesine hakaretler yağdırdı, kadını darp etti, evin kapılarını da kilitledi. Eşinin polise haber vermesiyle polisler kapıya dayandı ancak Yılmaz onlara da kapıyı açmadı, annesi açmaya çalışsa da izin vermedi. Polislerin 2 saatlik çabası sonucu annesini bırakan Yılmaz hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamada oğulları hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdıklarını söyleyen anne İpek Yılmaz, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: "Daha önce de zorla karakola götürüp şikayetimizi geri aldırmaya çalıştı. Olay günü ise bana 'Davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. Kapıları kilitleyip beni rehin aldı. Eşim polisi aramış. Polisler 2 saat kadar kapıda kendisini ikna etmeye çalıştı." Tanık olarak dinlenen baba Ziya Yılmaz da, evden işe gitmek için çıktığında hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunu evin içinde gördüğünü söyleyerek, "Muhatap olmadan evden çıktım. Oğlum ise binanın koridoruna çıktı ve bana sen o davalarını geri çek yoksa seni öldürürüm diyerek tehdit etti, ben apartmandan ayrıldıktan sonra eşim kullandığı telefondan beni aradı ve oğlumun kendisini rehin aldığını söyledi" dedi ve o da eşi gibi oğlundan şikayetçi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211126/kadikoy-metrosunda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirganin-halasi-suc-dosyasi-kabarik-1051185724.html

kadıköy

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadıköy, metro, emrah yılmaz