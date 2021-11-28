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'Kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile gittiği hastanede kolu çürüdü' iddiası
'Kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile gittiği hastanede kolu çürüdü' iddiası
Geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sol kolu enfeksiyon kapan Avni Kuru, 3 kez ameliyat oldu ama çürüyen etleri... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T16:31+0300
2021-11-28T16:32+0300
rize
hastane
çürüme
avni kuru
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Rize’nin Pazar ilçesinde 1 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolunda kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile sevk edildiği Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sol kolu enfeksiyon kapan Avni Kuru’nun çürüyen etleri nedeniyle kolunda sadece kemikleri kaldı.Kuru’nun yakınları, hastalarına geç müdahale edildiği için kolunun enfeksiyon kaparak çürüdüğünü iddia ederek ihmali olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.68 yaşındaki Kuru olanları şöyle anlattı: Kuru’nun kızı Yasemin Demirci de şu ifadeleri kullandı: "Dün sonunda bir ameliyata soktular. İlk geldiğimizde 'Belki yüzde 15-20 kolda bir hareket kaybı olabilir' demişlerdi ama şu aşamada hastanın hiç psikolojisi bile düşünülmeden hastanın yanında ‘Kolunu artık bundan sonra aksesuar olarak kullanacaksın’ dediler. Biz her tarafa gerekli şikayetlerimizi yaptık, suç duyurusunda bulunduk, sorumlu olanların artık cezalarını çekmelerini istiyoruz."Suçlamaların odağında olan ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi:
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rize, hastane, çürüme, avni kuru

'Kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile gittiği hastanede kolu çürüdü' iddiası

16:31 28.11.2021 (güncellendi: 16:32 28.11.2021)
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSEAvni Kuru
Avni Kuru - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE
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Geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sol kolu enfeksiyon kapan Avni Kuru, 3 kez ameliyat oldu ama çürüyen etleri nedeniyle kolunda sadece kemikleri kaldı.
Rize’nin Pazar ilçesinde 1 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolunda kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile sevk edildiği Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sol kolu enfeksiyon kapan Avni Kuru’nun çürüyen etleri nedeniyle kolunda sadece kemikleri kaldı.
Kuru’nun yakınları, hastalarına geç müdahale edildiği için kolunun enfeksiyon kaparak çürüdüğünü iddia ederek ihmali olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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68 yaşındaki Kuru olanları şöyle anlattı:
Rize Pazar’da kaza yaptık. Kazadan sonra ambulansa konulup Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüler. Alerjim olduğunu söyleyerek alerjim olan ilaçların listesini cebimden alıp doktorlara verdim. Elimi güzelce yıkadılar. ‘Burada plastik cerrahi olmadığından seni Trabzon’a göndereceğiz. Senin tedavin Trabzon’da olacak’ dediler. 26 Ekim gecesi Trabzon’da ameliyat oldum. Plastik cerrahi ile ortopedi doktorları birlikte ameliyata girdiler. Ameliyattan sonra ertesi gün plastik cerrahideki doktoru beni taburcu etmek istedi, yapacakları bir şey olmadığını söylediler.
Ameliyat eden ortopedi doktoru 'Bu şekilde bu hasta taburcu edilemez' diye kendi servisine aldı. Pansumanı yaptılar, temizlediler ama bir müddet sonra cansız etler çürümeye başladı. Apse yaptı.
8. gün 3 Kasım’da 2. ameliyatı oldum. 2. ameliyattan sonra apseleri temizlediler çürük etleri kestiler, biraz rahatladım. 3 hafta geçti. Kolumda kısmi çürüme ve yoğun bir iltihap oluştu, ağrılarım arttı.
Kuru’nun kızı Yasemin Demirci de şu ifadeleri kullandı: "Dün sonunda bir ameliyata soktular. İlk geldiğimizde 'Belki yüzde 15-20 kolda bir hareket kaybı olabilir' demişlerdi ama şu aşamada hastanın hiç psikolojisi bile düşünülmeden hastanın yanında ‘Kolunu artık bundan sonra aksesuar olarak kullanacaksın’ dediler. Biz her tarafa gerekli şikayetlerimizi yaptık, suç duyurusunda bulunduk, sorumlu olanların artık cezalarını çekmelerini istiyoruz."
Suçlamaların odağında olan ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi:
Hasta Rize’den trafik kazası sonrası sol dirseğinin altında kemik kırığı kas tendon zedelenmesi vs sorunları ile bize geldi. Biz geldiği gün ortopedi doktorları ile müdahale ederek kolunun derisini kapatıyoruz. Ondan sonra ortopedi yatırıyor hastayı. Bizden istenilen destekleri veriyoruz. Kovid dolayısıyla 1.5 yıldır servisimiz kapalı. Servisimiz olmadığı için hastayı devralamıyoruz.
Ortopedide hastanın işi bitince bize ‘Devralın’ diyorlar. Biz de hem hastanın pozisyonu uygun olmadığı hem Kovid nedeniyle hem hastanın ameliyat için uygun olmadığını söylüyoruz. Günlük pansuman yapılması gereken bir hasta bu. Hasta yakınları buna rağmen ısrar ediyorlar. Bunun üzerine ben Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer ayarlıyorum.
Ancak son anda hastanın bir alerjik problemi ortaya çıkıyor. Ameliyat sırasında kullanılan ilaçlarla ilgili. Alerji ilaçlarının tespiti için bir süre yatırılıyor hasta. Dün ameliyata aldık, temizlik yaptık. Servisimiz olmadığı için Göğüs Cerrahi Servisi’ne yatırdık. Orada takibini yapıyoruz.
Hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğunu elindeki listeye göre değil bizim tespit etmemiz gerekiyordu. Ellerindeki listeye göre biz ameliyata alsak ve ameliyat sırasında bir sorun yaşasak suçlu biz olurduk. İmmünoloji Servisi’ne yatırıldı ve onlar bize kısıtlı ameliyat yapabilirsiniz dediler ona göre ameliyata aldık. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Hasta bizim hastamız değil, Ortopedi Servisi’nin hastası. Bizden konsolidasyon isteniyor, biz bu desteği veriyoruz. Hasta 10 dakika pansuman olacak diye 24 saat hastanede yatmaz.
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