'Kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile gittiği hastanede kolu çürüdü' iddiası

Hasta Rize’den trafik kazası sonrası sol dirseğinin altında kemik kırığı kas tendon zedelenmesi vs sorunları ile bize geldi. Biz geldiği gün ortopedi doktorları ile müdahale ederek kolunun derisini kapatıyoruz. Ondan sonra ortopedi yatırıyor hastayı. Bizden istenilen destekleri veriyoruz. Kovid dolayısıyla 1.5 yıldır servisimiz kapalı. Servisimiz olmadığı için hastayı devralamıyoruz. Hasta Rize’den trafik kazası sonrası sol dirseğinin altında kemik kırığı kas tendon zedelenmesi vs sorunları ile bize geldi. Biz geldiği gün ortopedi doktorları ile müdahale ederek kolunun derisini kapatıyoruz. Ondan sonra ortopedi yatırıyor hastayı. Bizden istenilen destekleri veriyoruz. Kovid dolayısıyla 1.5 yıldır servisimiz kapalı. Servisimiz olmadığı için hastayı devralamıyoruz.

Ortopedide hastanın işi bitince bize ‘Devralın’ diyorlar. Biz de hem hastanın pozisyonu uygun olmadığı hem Kovid nedeniyle hem hastanın ameliyat için uygun olmadığını söylüyoruz. Günlük pansuman yapılması gereken bir hasta bu. Hasta yakınları buna rağmen ısrar ediyorlar. Bunun üzerine ben Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer ayarlıyorum. Ortopedide hastanın işi bitince bize ‘Devralın’ diyorlar. Biz de hem hastanın pozisyonu uygun olmadığı hem Kovid nedeniyle hem hastanın ameliyat için uygun olmadığını söylüyoruz. Günlük pansuman yapılması gereken bir hasta bu. Hasta yakınları buna rağmen ısrar ediyorlar. Bunun üzerine ben Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer ayarlıyorum.

Ancak son anda hastanın bir alerjik problemi ortaya çıkıyor. Ameliyat sırasında kullanılan ilaçlarla ilgili. Alerji ilaçlarının tespiti için bir süre yatırılıyor hasta. Dün ameliyata aldık, temizlik yaptık. Servisimiz olmadığı için Göğüs Cerrahi Servisi’ne yatırdık. Orada takibini yapıyoruz. Ancak son anda hastanın bir alerjik problemi ortaya çıkıyor. Ameliyat sırasında kullanılan ilaçlarla ilgili. Alerji ilaçlarının tespiti için bir süre yatırılıyor hasta. Dün ameliyata aldık, temizlik yaptık. Servisimiz olmadığı için Göğüs Cerrahi Servisi’ne yatırdık. Orada takibini yapıyoruz.