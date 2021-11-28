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https://tr.sputniknews.com/20211128/kendisini-polis-olarak-tanitarak-700-bin-dolar-cektirdi-parayi-alacagi-an-sucustu-yakalandi-1051224776.html
Kendisini polis olarak tanıtarak 700 bin dolar çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı
Kendisini polis olarak tanıtarak 700 bin dolar çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı
Kendisini polis olarak tanıtıp Ordu'da yaşayan iş insanı yaşlı kadına kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve ismine çıkarılan hatların terör örgütü tarafından... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:35+0300
2021-11-28T14:43+0300
dolandırıcılık
türkiye
ordu
polis
dolar
yaşlı kadınlar
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Ordu'da yaşayan 75 yaşındaki iş insanı B.K., Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve kendisini polis olarak tanıtan 22 yaşındaki şüpheli A.Y. tarafından telefonla arandı.Yaşlı kadının hesabında 700 bin dolar olduğunu öğrenen şüpheli, "Nüfus cüzdanın kopyalanıp adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı. Bu şahısları yakalayacağız, hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından donduruldu. Hesabında bulunan paraları çekerek bize teslim edin, biz daha sonra size teslim edeceğiz" diyerek B.K.'yı dolandırmaya çalıştı.Ardından A.Y., B.K.'nın parayı hesabından çekerek Kocaeli'nin Körfez ilçesine bırakmasını istedi.Panik olan yaşlı kadın hesabındaki parayı çekerek, yakınlarına haber verdi. B.K.'nın yakınları ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. B.K., içinde 700 bin dolar olan çantayı A.Y.'nin söylediği Körfez Devlet Hastanesi önündeki banka bıraktı.Parayı almaya gelen zanlı ise polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çanta da sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan A.Y.'nin 9 ayrı suçtan tutuklandığı ve korona virüs sürecinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/yasli-kadin-1-milyon-liralik-altinlarini-dolandiricilara-teslim-etti-1051168495.html
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dolandırıcılık, ordu, polis, dolar, yaşlı kadınlar

Kendisini polis olarak tanıtarak 700 bin dolar çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı

14:35 28.11.2021 (güncellendi: 14:43 28.11.2021)
© AAKendisini polis olarak tanıtan 22 yaşındaki şüpheli A.Y., dolar
Kendisini polis olarak tanıtan 22 yaşındaki şüpheli A.Y., dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AA
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Kendisini polis olarak tanıtıp Ordu'da yaşayan iş insanı yaşlı kadına kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve ismine çıkarılan hatların terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek 700 bin dolarını isteyen şüpheli, para dolu çantayı alacağı sırada polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Ordu'da yaşayan 75 yaşındaki iş insanı B.K., Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve kendisini polis olarak tanıtan 22 yaşındaki şüpheli A.Y. tarafından telefonla arandı.
Yaşlı kadının hesabında 700 bin dolar olduğunu öğrenen şüpheli, "Nüfus cüzdanın kopyalanıp adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı. Bu şahısları yakalayacağız, hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından donduruldu. Hesabında bulunan paraları çekerek bize teslim edin, biz daha sonra size teslim edeceğiz" diyerek B.K.'yı dolandırmaya çalıştı.
Ardından A.Y., B.K.'nın parayı hesabından çekerek Kocaeli'nin Körfez ilçesine bırakmasını istedi.
Panik olan yaşlı kadın hesabındaki parayı çekerek, yakınlarına haber verdi. B.K.'nın yakınları ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. B.K., içinde 700 bin dolar olan çantayı A.Y.'nin söylediği Körfez Devlet Hastanesi önündeki banka bıraktı.
Parayı almaya gelen zanlı ise polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çanta da sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan A.Y.'nin 9 ayrı suçtan tutuklandığı ve korona virüs sürecinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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