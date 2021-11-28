https://tr.sputniknews.com/20211128/kirgizistanda-milletvekili-secimleri-basladi--1051218181.html

Kırgızistan'da milletvekili seçimleri başladı

Kırgızistan'da milletvekili seçimleri başladı

Kırgızistan’da halk, milletvekili seçimleri için bugün sandık başında. Ülkede yaklaşık 2 bin 500 sandık kuruldu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

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Ülkede şiddetli protestolara ve devlet başkanının istifa etmesine neden olan geçen yılki seçimlerden sonra, Kırgız halkı bugün parlamentoda kimlerin yer alacağını belirlemek için bir kez daha oy kullanacak. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu’ndan bir sözcü “Saat tam 8:00’da (05.00 TSİ) sandıklar açıldı” dedi. Sözcü 21’i Rusya’da olmak üzere yurtdışında da 59 sandığın kurulduğunu ifade etti. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan Şaildabekova daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada halihazırda 11 bin 600 kişinin oy kullandığını söyledi. Ülkedeki seçmen listesinde ise 3 milyon 703 bin 420 kişi yer alıyor. Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov başkent Bişkek’teki bir köyde bulunan 1053 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Japarov, ülkenin daha iyi bir geleceği olması için halka seçimlere aktif şekilde katılım göstermeleri çağrısı yaptı. Bu seçimlerde parlamentodaki vekillerin 54’ü siyasi parti aday listelerinden, 36’sı ise tek koltuklu seçim bölgeleri üzerinden belirlenecek. Seçimlerde 21 siyasi parti ve tek koltuklu seçim bölgelerinden de yaklaşık 300 aday yer alıyor. Seçimler 736 uluslararası gözlemci tarafından izlenecek. Bunların aralarında Rusya’dan gözlemciler de yer alıyor. Herhangi bir alt sınır koyulmayan bugünkü seçimler kaç seçmenin katılım gösterdiğinden bağımsız olarak geçerli sayılacak. Daha önce Ekim 2020’de gerçekleştirilen parlamento seçimleri hile yapıldığı endişelerinden dolayı ülkede şiddetli protestolara yol açmıştı. Seçim sonuçları Merkez Seçim Komisyonu tarafından iptal edilmiş, dönemin devlet başkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etmişti. Daha sonra göreve gelen Japarov da kendi döneminde tüm referandum ve seçimlerin şeffaf olacağı vaadinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211012/kirgizistan-cumhurbaskani-hukumetin-gorevine-son-verdi-1049748510.html

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