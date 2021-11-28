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https://tr.sputniknews.com/20211128/kirgizistanda-parlamento-secimlerine-katilim-orani-yuzde-33de-kaldi-1051232588.html
Kırgızistan’da parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33’de kaldı
Kırgızistan’da parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33’de kaldı
Kırgızistan’da resmi olmayan sonuçlara göre, parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33,19 olurken, yüzde 5’lik seçim barajını aşan 6 siyasi parti... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T21:35+0300
2021-11-28T21:35+0300
dünya
kırgızistan
seçim
katılım
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Kırgızistan’da halk, milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitmiş, 2 bin 435 sandıkta yerel saatle 08.00’de başlayan ve oy verme işlemi saat 20.00’de sona erdi. Seçimde tek üyeli seçim bölgelerinden 287 aday 36 koltuk, 21 parti ise toplam binin üzerinde aday ile 54 sandalye için yarıştı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaların elektronik ortamda sayılmaya başladı.Merkez Seçim Komisyonu tarafından paylaşılan ilk verilere göre, oyların yüzde 94’ünün sayıldığı ve seçime katılım oranının yüzde 33,19 olduğu aktarıldı.Resmi olmayan sonuçlara göre ise yüzde 5’lik seçim barajını aşan 6 siyasi parti parlamentoda temsil hakkı kazanırken, Ata Curt Kırgızistan oyların yüzde 16,24’ünü, İşenim oyların yüzde 12,97’sini, Intımak oyların yüzde 10,40’ını, Iyman Nuru oyların yüzde 5,86’sını, Alyans oyların yüzde 7,93’ünü ve Bütün Kırgızistan oyların yüzde 6,46’sını aldı. Tek üyeli seçim bölgelerinde ise en fazla oyu alan adaylar seçimi kazandı.'Siyasi kampanyayı tarafsızlık temelinde yapmak büyük başarıydı'Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından halka hitap etti. Parlamento seçimlerinin anayasa temelinde yeni bir şekilde yapıldığına işaret eden Caparov, “Daha net söyleyecek olursak parti listesinden somut adayı seçmek mümkün oldu. Bu halkın talebiydi” ifadelerini kullanarak, “Bu sefer siyasi kampanyayı tarafsızlık, adalet, şeffaflık, dürüstlük ve huzur temelinde yapmak büyük bir başarıydı” dedi.Cumhurbaşkanı Caparov, ülkenin 30 yıllık bağımsızlık tarihinde yaşanan tüm devrimlere iktidarın seçim sürecine karışması ve bazı partilerin idari kaynakları kullanması sebep olduğunu belirtti. İktidarın halkın iradesine karşı çıkması nedeniyle yaşanan geçmişteki olumsuz olaylardan ders çıkardıklarını dile getiren Caparov, “Adil ve yasal parlamento seçimleri düzenlemeyi ana hedefimiz yaptık. Demokratik bir devlet olarak bu hedefi yerine getirdik dersem yanılmam” dedi.Öte yandan Kırgızistan'da 7. dönem parlamento seçimleri 4 Ekim 2020'de yapılmış, ancak seçim sonuçları protestolar nedeniyle iptal edilmiş, milletvekillerin görev süresi uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Caparov’un 10 Ocak seçimleriyle cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra parlamento seçimlerinin 28 Kasım’da yapılmasına karar verilmişti.Darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındıYerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, milletvekili Baktıbek Cetigenov’un darbe şüphesi ile gözaltına alındığı aktarıldı. Cetigenov’un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtilen haberlerde, Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev’in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı.Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnunTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, seçimlerin Kırgızistan için hayırlı olması dileği yer alırken, "Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz." denildi.
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kırgızistan, seçim, katılım

Kırgızistan’da parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33’de kaldı

21:35 28.11.2021
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVAKırgızistan’da resmi olmayan sonuçlara göre, parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33,19 olurken, yüzde 5’lik seçim barajını aşan 6 siyasi parti parlamentoda temsil hakkı kazandı.
Kırgızistan’da resmi olmayan sonuçlara göre, parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33,19 olurken, yüzde 5’lik seçim barajını aşan 6 siyasi parti parlamentoda temsil hakkı kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA
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Kırgızistan’da resmi olmayan sonuçlara göre, parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33,19 olurken, yüzde 5’lik seçim barajını aşan 6 siyasi parti parlamentoda temsil hakkı kazandı.
Kırgızistan’da halk, milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitmiş, 2 bin 435 sandıkta yerel saatle 08.00’de başlayan ve oy verme işlemi saat 20.00’de sona erdi. Seçimde tek üyeli seçim bölgelerinden 287 aday 36 koltuk, 21 parti ise toplam binin üzerinde aday ile 54 sandalye için yarıştı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaların elektronik ortamda sayılmaya başladı.
Merkez Seçim Komisyonu tarafından paylaşılan ilk verilere göre, oyların yüzde 94’ünün sayıldığı ve seçime katılım oranının yüzde 33,19 olduğu aktarıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre ise yüzde 5’lik seçim barajını aşan 6 siyasi parti parlamentoda temsil hakkı kazanırken, Ata Curt Kırgızistan oyların yüzde 16,24’ünü, İşenim oyların yüzde 12,97’sini, Intımak oyların yüzde 10,40’ını, Iyman Nuru oyların yüzde 5,86’sını, Alyans oyların yüzde 7,93’ünü ve Bütün Kırgızistan oyların yüzde 6,46’sını aldı. Tek üyeli seçim bölgelerinde ise en fazla oyu alan adaylar seçimi kazandı.

'Siyasi kampanyayı tarafsızlık temelinde yapmak büyük başarıydı'

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından halka hitap etti. Parlamento seçimlerinin anayasa temelinde yeni bir şekilde yapıldığına işaret eden Caparov, “Daha net söyleyecek olursak parti listesinden somut adayı seçmek mümkün oldu. Bu halkın talebiydi” ifadelerini kullanarak, “Bu sefer siyasi kampanyayı tarafsızlık, adalet, şeffaflık, dürüstlük ve huzur temelinde yapmak büyük bir başarıydı” dedi.
Cumhurbaşkanı Caparov, ülkenin 30 yıllık bağımsızlık tarihinde yaşanan tüm devrimlere iktidarın seçim sürecine karışması ve bazı partilerin idari kaynakları kullanması sebep olduğunu belirtti. İktidarın halkın iradesine karşı çıkması nedeniyle yaşanan geçmişteki olumsuz olaylardan ders çıkardıklarını dile getiren Caparov, “Adil ve yasal parlamento seçimleri düzenlemeyi ana hedefimiz yaptık. Demokratik bir devlet olarak bu hedefi yerine getirdik dersem yanılmam” dedi.
Öte yandan Kırgızistan'da 7. dönem parlamento seçimleri 4 Ekim 2020'de yapılmış, ancak seçim sonuçları protestolar nedeniyle iptal edilmiş, milletvekillerin görev süresi uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Caparov’un 10 Ocak seçimleriyle cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra parlamento seçimlerinin 28 Kasım’da yapılmasına karar verilmişti.

Darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

Yerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, milletvekili Baktıbek Cetigenov’un darbe şüphesi ile gözaltına alındığı aktarıldı. Cetigenov’un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtilen haberlerde, Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.
Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev’in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı.

Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, seçimlerin Kırgızistan için hayırlı olması dileği yer alırken, "Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz." denildi.
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