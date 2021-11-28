https://tr.sputniknews.com/20211128/koca-almanya-salginda-zor-gunler-geciriyor-hasta-vatandaslarimiz-icin-sorumluluk-almaya-haziriz-1051215111.html

Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız

Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3,5 milyon Türk vatandaşın yaşadığı Almanya için "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T01:56+0300

2021-11-28T01:56+0300

2021-11-28T01:57+0300

koronavirüs

almanya

fahrettin koca

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Bakan Koca Türkçe ve Almanca olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:"3,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız."

https://tr.sputniknews.com/20211127/bakan-koca-turkiyede-nu-varyantina-rastlanmadi-1051209927.html

almanya

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almanya, fahrettin koca, koronavirüs