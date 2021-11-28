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Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız
Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3,5 milyon Türk vatandaşın yaşadığı Almanya için "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
almanya
fahrettin koca
koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Bakan Koca Türkçe ve Almanca olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:"3,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız."
https://tr.sputniknews.com/20211127/bakan-koca-turkiyede-nu-varyantina-rastlanmadi-1051209927.html
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almanya, fahrettin koca, koronavirüs

Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız

01:56 28.11.2021 (güncellendi: 01:57 28.11.2021)
© FotoğrafFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© Fotoğraf
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3,5 milyon Türk vatandaşın yaşadığı Almanya için "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Bakan Koca Türkçe ve Almanca olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
"3,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız."
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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