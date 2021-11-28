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https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirus-magduru-belenenses-benficaya-48-dakika-dayanabildi-karsilasma-7-0-sona-erdi-1051215773.html
Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T02:58+0300
2021-11-28T02:58+0300
2021-11-28T02:58+0300
spor
futbol
benfica futbol takımı
koronavirüs
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Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
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futbol, benfica futbol takımı, koronavirüs
Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.
Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya
9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.
Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.