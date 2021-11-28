Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirus-magduru-belenenses-benficaya-48-dakika-dayanabildi-karsilasma-7-0-sona-erdi-1051215773.html
Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T02:58+0300
2021-11-28T02:58+0300
spor
futbol
benfica futbol takımı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051215748_0:123:2116:1313_1920x0_80_0_0_e04a12578193a686734ffcabe044ccc8.jpg
Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051215748_102:0:2014:1434_1920x0_80_0_0_3ee67626d09d95d4308f618c46bf8975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
futbol, benfica futbol takımı, koronavirüs

Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi

02:58 28.11.2021
© REUTERS / PEDRO NUNESBelenenses, Benfica
Belenenses, Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / PEDRO NUNES
Abone ol
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.
Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.
Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:58Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
02:40Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
02:29İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi: 'Katılım 100 bini buldu'
02:12Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi
01:56Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız
01:42Antalya'da sağanak nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
01:26Bakan Kurum: Ankara’yı algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz
01:08Fenerbahçe'den Mert Günok paylaşımı
01:07'Varyantı erken tespit ettik diye cezalandırıldık' diyen Güney Afrika: Mükemmel bilim alkışlanmalı
00:55'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu
00:38İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
00:22BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
00:06ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı
DünVan Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
DünBaşbakan Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu: Ekonomik kriz ve işsizliğin nedeni Taliban değil
DünAK Partili Özhaseki: Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız
DünKılıçdaroğlu: Bu organize kötülükle kavga edeceğim
DünMansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek
DünAhmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız
DünAvrupa’nın en büyük teleskobunun aynası, dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi