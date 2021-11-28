https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirusun-omicron-varyanti-avustralyaya-da-sicradi-1051217842.html

Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı

Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı

Koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron, çok uzun bir süre sonra sınırlarını henüz açan Avustralya'da da tespit edildi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T09:47+0300

2021-11-28T09:47+0300

2021-11-28T09:52+0300

koronavirüs

avustralya

koronavirüs

omicron

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Katar Havayolları ile Doha aktarmalı olarak Güney Afrika'dan Avustralya'nın Sydney şehrine uçan 2 yolcuda Omicron varyantına rastlandı. Sağlık yetkilileri vakaların semptom göstermediğini, her ikisinin de aşılı olduğunu ve özel bir alanda karantinaya alındıklarını açıkladı. Aynı uçaktaki Güney Afrika'dan 12 yolcuda ise koronavirüse rastlanmadı ama önlem olarak bu kişiler de karantinaya alındı. Geri kalan 260 yolcu ve mürettebattan da kendilerini izole etmeleri istendi.

https://tr.sputniknews.com/20211127/avrupaya-ilk-omicron-vakasi-turkiye-aktarmali-gitmis-1051200332.html

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avustralya, koronavirüs, omicron