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https://tr.sputniknews.com/20211128/kremlin-rusyanin-birilerine-saldirmak-niyetinde-oldugu-iddialari-dayanaktan-yoksun-1051231406.html
Kremlin: Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu iddiaları dayanaktan yoksun
Kremlin: Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu iddiaları dayanaktan yoksun
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu şeklindeki iddiaların dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T19:36+0300
2021-11-28T19:36+0300
2021-11-28T19:36+0300
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rusya, dmitriy peskov
Kremlin: Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu iddiaları dayanaktan yoksun
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu şeklindeki iddiaların dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.