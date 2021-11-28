Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211128/kuveyt-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-9-ulkeye-seyahat-yasagi-getirdi-1051216664.html
Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T04:53+0300
2021-11-28T05:23+0300
kuveyt
koronavirüs
varyant
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1042570059_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c70c9d701ea691a6fe0fca8c32e403b8.jpg
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı. Omicron varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211128/thy-omicron-varyanti-nedeniyle-ucuslarin-durduruldugu-guney-afrikadan-tahliye-seferi-gerceklestirdi-1051216224.html
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1042570059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e728d0bc0c36e84bc381bc63a99b108.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuveyt, varyant

Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi

04:53 28.11.2021 (güncellendi: 05:23 28.11.2021)
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATKuveyt - koronavirüs - maske
Kuveyt - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
Abone ol
Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.
Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.
Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
KORONAVİRÜS
THY Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi
03:54
Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı.
Omicron varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:33İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
05:12NATO’nun Rusya’ya Ukrayna sınırındaki ‘gerilimi’ düşürme çağrısına Rus senatörden yanıt
04:53Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi
04:19Bayrampaşa’da evcil hayvan mağazasında yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu
03:54THY Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi
03:25Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı
03:12İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
02:58Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
02:40Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
02:29İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi: 'Katılım 100 bini buldu'
02:12Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi
01:56Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız
01:42Antalya'da sağanak nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
01:26Bakan Kurum: Ankara’yı algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz
01:08Fenerbahçe'den Mert Günok paylaşımı
01:07'Varyantı erken tespit ettik diye cezalandırıldık' diyen Güney Afrika: Mükemmel bilim alkışlanmalı
00:55'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu
00:38İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
00:22BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
00:06ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı