https://tr.sputniknews.com/20211128/kuveyt-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-9-ulkeye-seyahat-yasagi-getirdi-1051216664.html
Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T04:53+0300
2021-11-28T04:53+0300
2021-11-28T05:23+0300
kuveyt
koronavirüs
varyant
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Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı. Omicron varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211128/thy-omicron-varyanti-nedeniyle-ucuslarin-durduruldugu-guney-afrikadan-tahliye-seferi-gerceklestirdi-1051216224.html
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kuveyt, varyant
Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi
04:53 28.11.2021 (güncellendi: 05:23 28.11.2021)
Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.
Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.
Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.
Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı.
Omicron varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.