https://tr.sputniknews.com/20211128/kuveyt-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-9-ulkeye-seyahat-yasagi-getirdi-1051216664.html

Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Kuveyt, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T04:53+0300

2021-11-28T04:53+0300

2021-11-28T05:23+0300

kuveyt

koronavirüs

varyant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1042570059_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c70c9d701ea691a6fe0fca8c32e403b8.jpg

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı. Omicron varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211128/thy-omicron-varyanti-nedeniyle-ucuslarin-durduruldugu-guney-afrikadan-tahliye-seferi-gerceklestirdi-1051216224.html

kuveyt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuveyt, varyant