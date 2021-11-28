https://tr.sputniknews.com/20211128/merin-sever-istanbul-mutfagi-biraz-daha-kurumlu-calimli-bir-mutfaktir-1051245887.html

Merin Sever: İstanbul mutfağı biraz daha kurumlu, çalımlı bir mutfaktır

Merin Sever: İstanbul mutfağı biraz daha kurumlu, çalımlı bir mutfaktır

Merin Sever, “Değişen imparatorlukların yüzlerce yıl başkenti olmuş şehrin mutfağı olması hasebiyle, İstanbul mutfağı biraz daha kurumlu, çalımlı bir mutfaktır... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T23:21+0300

2021-11-28T23:21+0300

2021-11-29T12:43+0300

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Merin Sever: İstanbul mutfağı biraz daha kurumlu, çalımlı bir mutfaktır Merin Sever: İstanbul mutfağı biraz daha kurumlu, çalımlı bir mutfaktır

‘Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri’ kitabının yazarı ve derleyeni Merin Sever, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.İstanbul’u, ev sahipliği yaptığı farklı mutfaklarıyla, içinde yaşayanların sofralarına yansıttıkları çeşitlilikle ele alan, aralarında Mehmet Yaşin, Vedat Milor gibi gurme yazarların da olduğu 18 farklı kalemden yazı ve 10 farklı söyleşinin yer aldığı ‘Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri’ adlı kitaba ilişkin derleyeni ve yazarı Merin Sever, “Geçmişten bugüne İstanbul sofrasında ne varsa bu kitapta da anlatılanlar bunlar. Anlatılan bizim soframızdır” şeklinde konuştu.‘Sahip olduğumuz kimliği dışa vurmada yemek kültüründen ciddi oranda yararlanıyoruz’Sever, şunları söyledi:Sever, şöyle devam etti:Sever, “Değişen imparatorlukların yüzlerce yıl başkenti olmuş şehrin mutfağı olması hasebiyle, İstanbul mutfağı biraz daha kurumlu, çalımlı bir mutfaktır bir yanıyla” dedi.Sever, “Bugün ‘İstanbul mutfağı’ diye sınırlarını vurgulamayı sevdiğimiz mutfak, geçmişten bugüne, İstanbul’un bostanlarında yetişen zerzevat; reçeli, şurubu ve likörü yapılan meyve bahçesi mahsulleri kadar –hatta onlardan çok– Ortadoğu’dan gelen buğday, arpa; Balkanlar’dan gelen koyun sürüleri ve pirinç, Ege’den gelen zeytinyağı, Sakız Adası’ndan gelen sakız, ‘Doğu’nun limanları’ndan taşınan enva-i çeşit baharat, Kıbrıs’tan gelen şaraplar, Anadolu’nun binbir yerinden gelen kuru ve yaş meyve-sebzeler, bal, bakliyat ve kuruyemişlerle oluştu. Tam da bu yüzden, ‘İstanbul mutfağı’, genel kanının aksine, her zaman çevresinin izlerini yoğun olarak taşıyan bir mutfaktı” şeklinde konuştu.‘1900’lerin başında pek moda olan mayonezli levrek bugün hatırlanmıyor’Sever, “Mutfak ‘durmaz’, hep devinir. Yeni tatlar girer, bazı tatlar unutulur, eskiyle yeninin karışımından bazı füzyonlar meydana gelir. 1800’lerin sonunda artık alışılmış olunan bazı Kafkas lezzetleri, 1500’lerde hiç tanınmazdı. 1900’lerin başında pek moda olan mayonezli levrek ise bugün hatırlanmıyor” diye konuştu.Sever, “Ermenilerin ciddi bir kısmı göç etti azaldık; Yahudilerin önemli bir kısmı göç etti azaldık. Rumlar’ın bir avuç kalması insanın yüreğini inanılmaz acıtan bir şey. Şunu düşünüyorsunuz: Biz neden 1930’lardaki, 1940’lardaki zenginlikle yaşamayalım? Bir çok lezzeti unuttuk. Bugün çevirme tatlısını kaç kişi biliyor? Bugün kaç kişi evinde likör yapıyor veya kaç kişi kahvenin yanında servis etmek için likör bulunduruyor? Azıcık hayatta keyif almamın, azıcık zevk geliştirmenin son yıllarda çok ayıp bir şeymiş gibi görüldüğü düşünülürse bunların niye unutulduğunu daha iyi anlıyoruz” şeklinde konuştu.

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yemek, аудио, radyo, istanbul, mutfak