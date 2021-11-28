https://tr.sputniknews.com/20211128/metrodaki-bicakli-saldirganin-babasi-birine-zarar-verseydi-vicdan-azabindan-ben-de-gidecektim-1051229819.html

Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Birine zarar verseydi vicdan azabından ben de gidecektim

Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Birine zarar verseydi vicdan azabından ben de gidecektim

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T18:03+0300

2021-11-28T18:03+0300

2021-11-28T18:03+0300

türkiye

kadına yönelik şiddet

metro

saldırgan

zanlı

kadına yönelik taciz

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

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İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz konuştu. Oğlu hakkında açılan 23 davanın 12'sini kendisinin açtığını belirten baba Yılmaz, şunları ifade etti:'Bu çocuğun psikolojisi bozuk'Oğlu Emrah Yılmaz hakkında açılan davalardan bahseden baba Yılmaz, "23 tane dava diyorlar. Onun 11'ini mi 12'sini mi ben açmışım. Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk. Bu çocuğun tedavi olması gerekiyor. Maddeye bulaşmış, maddeye bulaşan kişileri de biliyorsunuz. Bulamayınca saldırgan oluyor. Evin içerisinde huzursuzluk yapıyordu. Para istiyordu, zorluyordu. Vermezsen bazen krize girdiği zaman dolapları tekmeliyordu. Sağa solu kırıyordu. Bizi de tehdit ediyordu" diye konuştu.'Türk halkından özür dilerim'Oğlunun 5 aydır onunla aynı evde oturmadığını söyleyen Yılmaz, "Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. O oraya gitti. Benimle değildi 5 aydan beri. Kim üzülmez, kim ister evladı böyle bir şey yapsın. Ben Türk halkından özür diliyorum. Ayrıca bayandan da özür dilerim. Bayan kendisi de anlatıyor. Bu arada bayan bunu da darp etmiş. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" şeklinde konuştu.'Krize girdi mi kimseyi tanımıyor'Emrah Yılmaz'ın 2018 yılında annesi İpek Yılmaz'ı rehin alması hakkında konuşan Ziya Yılmaz, "Ben o zaman Bakkalköy'de bir firmada çalışıyordum. Annesinden yine para istemiş. Annesi de 'Oğlum paramız yok. Baban zaten bizden çok sana para veriyor, masraf ediyor' demiş. Tartışmışlar, annesine bir tane vurmuş herhalde. Kendisinde değil zaten krize girdi mi kimseyi tanımıyor. Sonra annesi beni aradı, 'Beni darbetti" dedi. Ben de 'Sen hiç uğraşma ben polisi göndereyim polis alsın' dedim. Polis geldi, bu kapıyı açmıyor. Polisler ikna ediyor, 1-2 saat sonra kapıyı açıyor. Şikayetçi olduk. Kişiyi hürriyetinden mahrum etmekten 3 yıl hapis cezası aldı. 3 yılın da 1 yılını yattı affa uğradı çıktı" dedi.Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Annesi şu anda kas hastası, yaklaşık 10-12 senedir. Onu yerden ben kaldırıyorum. Evin her şeyi benden sorulur. Bakıcısı da benim. Kadıncağız 12 senedir yerden kalkamıyor. Kalktığı zaman ayakta 5 dakikadan fazla duramıyor düşüyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211128/kadikoy-metrosunda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirgan-kendi-annesini-de-rehin-almis-1051219915.html

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kadına yönelik şiddet, metro, saldırgan, zanlı, kadına yönelik taciz, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan