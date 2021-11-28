https://tr.sputniknews.com/20211128/mhp-grup-baskanvekili-dunyadaki-sikintilari-gormezden-gelerek-elestiri-yapmak-insafsizliktir-1051226144.html

MHP Grup Başkanvekili: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır

MHP Grup Başkanvekili: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Bülbül, “Dünyada meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T15:21+0300

2021-11-28T15:21+0300

2021-11-28T15:36+0300

mhp

sakarya

muhammed levent bülbül

seçim

saffet sancaklı

ekonomi

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' temalı il ziyaretleri kapsamında MHP Milletvekilleri ve MYK üyeleri Sakarya’da STK, muhtarlar ve basın ile bir araya geldi. TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül konuşmasına şu ifadeleri kullandı: Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz2023 yılında gerçekleşecek olan seçimlerin öneminden bahseden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da şu ifadeleri kullandı: “Bu 2023 meselesi öyle sadece parti meselesinden çıkmış, iş gerçekten Devlet (Bahçeli) Bey'in söylediği gibi beka meselesine geldi. Onun için bu 2023 seçiminde bir şeye karar vereceksiniz, takım tutar gibi parti tutmayacaksınız, benim size tavsiyem bu olaylara bakın ne oluyor. Bu seçim Türkiye’nin beka seçimi 100. yılda. Bir oy o kadar önemli ki, herkesin oyu bir oy. Ama verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz. İşler iyi çıkarsa çok iyi ama işler sıkıntıya düşerse o verilen oyla o zaman hem bu dünya hem öbür dünyada vebal altında kalırız.”

https://tr.sputniknews.com/20211114/mhp-genel-baskan-yardimcisi-karakaya-hukumetin-ortagi-degiliz-ama-ittifakiz-1050784506.html

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mhp, sakarya, muhammed levent bülbül, seçim, saffet sancaklı, ekonomi