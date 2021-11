MHP Grup Başkanvekili: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır

Türkiye kolay bir sürecin içerisinde değil, kalkıp bir elimiz yağda, diğer elimiz balda gibi bir anlayışında değiliz. Ekonomik anlamda yaşadığımız problemler var, sosyal alanda sıkıntılar var. Bunların olmadığı iddiasında değiliz. Hayat pahalılığı ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında bir takım sıkıntılar ile karşı karşıyayız. Türkiye şu anda bunlarla mücadele içerisinde, hükümet şu an bunlarla mücadele içerisinde.

Türkiye’nin kronik ekonomik kırılganlıklarını hepimiz biliyoruz. Ama şu an dünyayı 2 yıldan beri kasıp kavuran ve dünyada en güçlüyüm diyen, ekonomi ve kamu maliyesi en dirençli olduğunu iddia eden, her yıl cari fazla veren ülkelerin bugün geldiği durumları görmezden gelerek, dünyada meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu, tedarik zincirlerinde yaşanan bunalımı, akaryakıt, lojistik ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden gelerek, bunlar sanki yokmuş gibi hareket ederek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak en hafif tabir ile insafsızlıktır.