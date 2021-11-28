https://tr.sputniknews.com/20211128/muslume-yagalin-olumuyle-ilgili-yayin-yasagina-uymayanlara-sorusturma-1051218766.html

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlara soruşturma başlatıldığını bildirdi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T10:31+0300

2021-11-28T10:31+0300

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müslüme yağal

türkiye

yayın yasağı

cinayet

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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 22 Kasım'da yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.Yasağa rağmen haber yapıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Olayın geçmişiGülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211127/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-yaniktan-muslume-aciklamasi-olayin-birtakim-oruntuleri-var-1051209744.html

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müslüme yağal, yayın yasağı, cinayet