Öğle arasına çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle öğretmenine saldırdı
10:53 28.11.2021 (güncellendi: 10:59 28.11.2021)
© AP Photo / Andy WongÇin- Okul- Öğrenci
© AP Photo / Andy Wong
Çin'de bir öğrencinin, öğretmeninin üzerine yürüdüğü görüntüler çok konuşuldu.
AsiaOne sitesinin haberine göre 10 Kasım'da Hunan eyaletindeki bir ortaokulda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencilerden birinin, 'dersi uzatıp öyle yemeğine çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle' öğretmenini dövdüğü görülüyor.
Hangry student? Teen in China beats up teacher for allegedly releasing class late for lunch https://t.co/LXxHVWiBVd pic.twitter.com/tkrBEp5RFb— AsiaOne (@asiaonecom) November 24, 2021
Öğrenci başta sırasını yumrukluyor, saniyeler sonra yerinden kalkıp öğretmenine yumruk sallıyor.
Öğle arasına çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle öğretmenine saldırdı https://t.co/PTGypaM85z pic.twitter.com/lvu2dGruw4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 28, 2021
Öğrenci sınıf arkadaşlarının müdahalesiyle durdurulurken öğretmenin vücudunda kesik ve morluklar olduğu aktarıldı. Çin basını olayla ilgili soruşturma başlatıldığını yazdı.
Teen in China Beat Up Teacher As She Had Allegedly Released the Class Late for Lunch https://t.co/xEnsjvL4Nb— hiremaid.com.sg (@HIREMAIDEA) November 25, 2021
Tayvan'da da temmuzda bir öğretmenin sınıftaki sıraları devirdiği görüntüler gündem olmuştu. Öğretmenin uzaktan eğitim sonrası okula dönen öğrencilerin derse yeterince katılım göstermediği için bunu yaptığı ortaya çıkmıştı.