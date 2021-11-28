https://tr.sputniknews.com/20211128/ogle-arasina-cikmalarini-geciktirdigi-gerekcesiyle-ogretmenine-saldirdi-1051218916.html

Öğle arasına çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle öğretmenine saldırdı

Öğle arasına çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle öğretmenine saldırdı

Çin'de bir öğrencinin, öğretmeninin üzerine yürüdüğü görüntüler çok konuşuldu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T10:53+0300

2021-11-28T10:53+0300

2021-11-28T10:59+0300

çin

okul

öğretmen

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051218982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37a225ec3ca5b40dedc23a4395321e51.jpg

AsiaOne sitesinin haberine göre 10 Kasım'da Hunan eyaletindeki bir ortaokulda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencilerden birinin, 'dersi uzatıp öyle yemeğine çıkmalarını geciktirdiği gerekçesiyle' öğretmenini dövdüğü görülüyor. Öğrenci başta sırasını yumrukluyor, saniyeler sonra yerinden kalkıp öğretmenine yumruk sallıyor.Öğrenci sınıf arkadaşlarının müdahalesiyle durdurulurken öğretmenin vücudunda kesik ve morluklar olduğu aktarıldı. Çin basını olayla ilgili soruşturma başlatıldığını yazdı. Tayvan'da da temmuzda bir öğretmenin sınıftaki sıraları devirdiği görüntüler gündem olmuştu. Öğretmenin uzaktan eğitim sonrası okula dönen öğrencilerin derse yeterince katılım göstermediği için bunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, okul, öğretmen, öğrenci