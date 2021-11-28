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Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem
Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:15+0300
2021-11-28T14:15+0300
2021-11-28T15:54+0300
peru
deprem
dünya
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 112.5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.
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peru, deprem
Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem 14:15 28.11.2021 (güncellendi: 15:54 28.11.2021)
Güney Amerika ülkesi Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 112.5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, '
Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Peru'da,
15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.