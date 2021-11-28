https://tr.sputniknews.com/20211128/peruda-800-yillik-mumya-bulundu-1051228417.html

Peru'da 800 yıllık mumya bulundu

Peru'da 800 yıllık mumya bulundu

Uzmanlardan oluşan bir ekip, Peru'nun orta sahilinde ortaya çıkarılan bir mezarda en az 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya buldu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T16:49+0300

2021-11-28T16:49+0300

2021-11-28T16:53+0300

peru

mumya

yaşam

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Peru'daki arkeologlar en az 800 yaşında olabilecek iyi korunmuş bir mumya ortaya çıkardılar.Başkent Lima'nın eteklerinde bulunan mezar kaplar, seramikler, yiyecek kalıntıları içeren taş aletler gibi sunularla çevrili bir yeraltı mezarının içindeydi.Mumya cenin pozisyonundaydı ve muhtemelen yerel bir cenaze töreni gereği iplerle bağlıydı.‘M.S. 800 veya 1200 yılları arasında gömüldüğü tahmin ediliyor’Arkeolog Pieter Van Dalen Luna mumya hakkında bilgi verdi:Peru, 500 yıl önce Güney Amerika'nın güney kısmına hakim olan İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen kültürlerden yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210819/1800-yillik-iznikte-lahit-icindeki-anne-ve-kiz-mumyasi-ilk-kez-goruntulendi-1048152371.html

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