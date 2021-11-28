https://tr.sputniknews.com/20211128/rus-senator-krugliy-omicron-varyanti-buyuk-ihtimalle-rusyada-da-var-1051224590.html
Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
Rus Senatör Kruglıy, koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’un büyük ihtimalle Rusya’da da olduğunu, sebebinin Mısır’a giden Rus... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:32+0300
2021-11-28T14:32+0300
2021-11-28T14:43+0300
koronavirüs
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senatör
koronavirüs
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Rus Senatör Vladimir Kruglıy, “Omicron varyantı artık Rusya’da da büyük ihtimalle mevcut. Bunun kaynağı da Mısır’a giden insanlarımız” dedi. Kruglıy, yeni varyant inceleninceye kadar Mısır ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu. Çok sayıda ülkeye giriş yasağı Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Estwatini Krallığı, Tanzanya ve Hong Kong vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Karar son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan yabancıları da kapsıyor. ‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Rospotrebnadzor: Omicron varyantı Rusya'da tespit edilmediGazetecilere konuşan Rospotrebnadzor yetkilisi Kamil Hafizov ise konuyla ilgili, “Bugün itibarıyla Rusya’da Omicron henüz tespit edilmiş değil. Bununla birlikte yakın zamanda başka ülkeleri ziyaret etmiş olan hastalardan alınan numuneler de dahil olmak üzere, koronavirüsün gen dizilimine yönelik aktif çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirusun-omicron-varyanti-avustralyaya-da-sicradi-1051217842.html
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Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
14:32 28.11.2021 (güncellendi: 14:43 28.11.2021)
Rus Senatör Kruglıy, koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’un büyük ihtimalle Rusya’da da olduğunu, sebebinin Mısır’a giden Rus turistler olabileceğini ifade etti.
Rus Senatör Vladimir Kruglıy, “Omicron varyantı artık Rusya’da da büyük ihtimalle mevcut. Bunun kaynağı da Mısır’a giden insanlarımız” dedi.
Kruglıy, yeni varyant inceleninceye kadar Mısır ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu.
Çok sayıda ülkeye giriş yasağı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Estwatini Krallığı, Tanzanya ve Hong Kong vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Karar son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan yabancıları da kapsıyor.
‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Rospotrebnadzor: Omicron varyantı Rusya'da tespit edilmedi
Gazetecilere konuşan Rospotrebnadzor yetkilisi Kamil Hafizov ise konuyla ilgili, “Bugün itibarıyla Rusya’da Omicron henüz tespit edilmiş değil. Bununla birlikte yakın zamanda başka ülkeleri ziyaret etmiş olan hastalardan alınan numuneler de dahil olmak üzere, koronavirüsün gen dizilimine yönelik aktif çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu.