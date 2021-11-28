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Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
Rus Senatör Kruglıy, koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’un büyük ihtimalle Rusya’da da olduğunu, sebebinin Mısır’a giden Rus... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:32+0300
2021-11-28T14:43+0300
koronavirüs
rusya
senatör
koronavirüs
omicron
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Rus Senatör Vladimir Kruglıy, “Omicron varyantı artık Rusya’da da büyük ihtimalle mevcut. Bunun kaynağı da Mısır’a giden insanlarımız” dedi. Kruglıy, yeni varyant inceleninceye kadar Mısır ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu. Çok sayıda ülkeye giriş yasağı Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Estwatini Krallığı, Tanzanya ve Hong Kong vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Karar son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan yabancıları da kapsıyor. ‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Rospotrebnadzor: Omicron varyantı Rusya'da tespit edilmediGazetecilere konuşan Rospotrebnadzor yetkilisi Kamil Hafizov ise konuyla ilgili, “Bugün itibarıyla Rusya’da Omicron henüz tespit edilmiş değil. Bununla birlikte yakın zamanda başka ülkeleri ziyaret etmiş olan hastalardan alınan numuneler de dahil olmak üzere, koronavirüsün gen dizilimine yönelik aktif çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirusun-omicron-varyanti-avustralyaya-da-sicradi-1051217842.html
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rusya, senatör, koronavirüs, omicron, rospotrebnadzor

Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var

14:32 28.11.2021 (güncellendi: 14:43 28.11.2021)
© REUTERS / SUMAYA HISHAMHavalimanı- Yolcu
Havalimanı- Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / SUMAYA HISHAM
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Rus Senatör Kruglıy, koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’un büyük ihtimalle Rusya’da da olduğunu, sebebinin Mısır’a giden Rus turistler olabileceğini ifade etti.
Rus Senatör Vladimir Kruglıy, “Omicron varyantı artık Rusya’da da büyük ihtimalle mevcut. Bunun kaynağı da Mısır’a giden insanlarımız” dedi.
Kruglıy, yeni varyant inceleninceye kadar Mısır ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu.

Çok sayıda ülkeye giriş yasağı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Estwatini Krallığı, Tanzanya ve Hong Kong vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Karar son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan yabancıları da kapsıyor.
‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
KORONAVİRÜS
Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı
09:47

Rospotrebnadzor: Omicron varyantı Rusya'da tespit edilmedi

Gazetecilere konuşan Rospotrebnadzor yetkilisi Kamil Hafizov ise konuyla ilgili, “Bugün itibarıyla Rusya’da Omicron henüz tespit edilmiş değil. Bununla birlikte yakın zamanda başka ülkeleri ziyaret etmiş olan hastalardan alınan numuneler de dahil olmak üzere, koronavirüsün gen dizilimine yönelik aktif çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu.
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