https://tr.sputniknews.com/20211128/rus-senator-krugliy-omicron-varyanti-buyuk-ihtimalle-rusyada-da-var-1051224590.html

Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var

Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var

Rus Senatör Kruglıy, koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’un büyük ihtimalle Rusya’da da olduğunu, sebebinin Mısır’a giden Rus... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T14:32+0300

2021-11-28T14:32+0300

2021-11-28T14:43+0300

koronavirüs

rusya

senatör

koronavirüs

omicron

rospotrebnadzor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051224557_0:53:3109:1802_1920x0_80_0_0_e5088113527073708eeb4fcd14adb5de.jpg

Rus Senatör Vladimir Kruglıy, “Omicron varyantı artık Rusya’da da büyük ihtimalle mevcut. Bunun kaynağı da Mısır’a giden insanlarımız” dedi. Kruglıy, yeni varyant inceleninceye kadar Mısır ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu. Çok sayıda ülkeye giriş yasağı Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Estwatini Krallığı, Tanzanya ve Hong Kong vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Karar son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan yabancıları da kapsıyor. ‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Rospotrebnadzor: Omicron varyantı Rusya'da tespit edilmediGazetecilere konuşan Rospotrebnadzor yetkilisi Kamil Hafizov ise konuyla ilgili, “Bugün itibarıyla Rusya’da Omicron henüz tespit edilmiş değil. Bununla birlikte yakın zamanda başka ülkeleri ziyaret etmiş olan hastalardan alınan numuneler de dahil olmak üzere, koronavirüsün gen dizilimine yönelik aktif çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirusun-omicron-varyanti-avustralyaya-da-sicradi-1051217842.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, senatör, koronavirüs, omicron, rospotrebnadzor