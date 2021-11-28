https://tr.sputniknews.com/20211128/rusya-afganistandaki-tehditlerin-yayilmasini-onlemek-icin-orta-asyaya-techizat-gonderiyoruz--1051220194.html

Rusya: Afganistan’daki tehditlerin yayılmasını önlemek için Orta Asya’ya teçhizat gönderiyoruz

Rusya: Afganistan’daki tehditlerin yayılmasını önlemek için Orta Asya’ya teçhizat gönderiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Üçüncü Dairesi Başkanı Sternik, Rusya’nın Orta Asya ülkeleri ile birlikte Afganistan’daki tehditlerin bölgeye yayılmasını önlemek... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T11:55+0300

2021-11-28T11:55+0300

2021-11-28T11:58+0300

orta asya

afganistan

aleksandr sternik

taliban kontrolünde afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051220286_0:300:3071:2027_1920x0_80_0_0_3bed8059fb42c9b692d28fa328e5b866.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Üçüncü Dairesi Başkanı Aleksandr Sternik, Rus basınına verdiği demeçte, Afganistan’daki tehlikenin Orta Asya bölgesine yayılmasından endişe duyduklarını belirtti: “Ön saflardaki ülkelerle birlikte önleyici tedbirler alıyor, ortak tatbikat gerçekleştiriyor, öncelikle de sınır güvenliği için olmak üzere teçhizat, askeri ürün ve özel araçların tedariğinde yardımcı oluyoruz.” Partnerlerinin taleplerine yanıt verdiklerini ve Tacikistan-Afganistan sınırının güçlendirilmesi bakımından da birçok çalışma gerçekleştirildiğini belirten Sternik, bölge ülkelerinin yeni Afganistan yönetimi ile ilişkilerinin nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı. Sternik, bu ülkelerin komşularla Afganistan’la ilişkiler bakımından yüzyıllarca kazanılmış bir deneyime sahip olduğunu ve onlarla nasıl ilişki kurulacağını başkalarından daha iyi bildiklerini söyledi: "Bunu güvenlik ve gelişim hedeflerinin yanı sıra sınırın diğer tarafındaki akraba topluluklarla olan geleneksel bağları üzerinden hareket ederek yapıyorlar. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Bizim görevimiz Afganistan içindeki krizin üstesinden gelmek ve tehdidin bizim tarafımıza yayılmasını önlemek adına karşılıklı çıkarlarımıza yönelik adımları koordine etmek.”Sternik, Rusya’nın bölgesel konularda Çin, Hindistan, Pakistan ve İran gibi önemli bölgesel aktörlerle zengin istişare ve karşılıklı bilgi paylaşımı deneyimine sahip olduğunu ekledi.

orta asya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orta asya, afganistan, aleksandr sternik